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Сразу две крупные железнодорожные катастрофы произошли на Брянщине и Курщине: много погибших и раненых (фото, видео)
В Курской области россии, с территории которой захватчики атакуют Сумщину, в ночь на 1 июня произошла железнодорожная авария — на трассе Тросна-Калиновка Железногорского района обрушился мост.
Губернатор Александр Хинштейн заявил, что это произошло во время движения грузового локомотива.
«Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги», — сообщил он.
Бригаду локомотива госпитализировали, дорогу, проходящую под мостом, перекрыли.
Вторая подобная авария произошла в Брянской области, но уже с пассажирским поездом. Местный губернатор Александр Богомаз заявлял о погибших и пострадавших: «В Выгоничском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава… В результате обрушения моста на железнодорожные пути, к сожалению, семеро погибших».
Также губернатор сообщил, что 66 человек пострадали, 44 из них госпитализировали.
В роспабликах уточняли, что «сложился» мост, по которому ехали фуры и несколько легковых автомобилей. Все это рухнуло на поезд «Климов — москва». И заявляли о «четырех взрывных устройствах, два из которых были заложены на опоре» путепровода. А позже заявляли, что «информация о СВУ на железнодорожных путях пока не подтвердилась».
Также упоминалось о публикациях «Z-военкоров», которые сообщали об «украинской ДРГ», которую ранее якобы искали в Выгоническом районе. Мол, группу из семи-восьми человек заметили в районе села Субботово (76 километрах по прямой от российско-украинской границы и в 30 километрах от Брянска). Однако местные власти эту информацию опровергали.
Тем временем известный публицист Александр Невзоров пишет, что путепровод в Брянске местные «умоляли закрыть или починить» в течении пяти лет, а теперь «он закрылся сам». И приводит перечень путепроводов, которые за последние годы рухнули из-за износа: «Вот неполный список обвалов путепроводов (вследствии износа) за последнее время: 2023 год, виадук такого же типа как в Брянске хряпнулся прямо на платформу Беговая (рядом с Белорусским вокзалом), в 2024 — на железную дорогу в Вязьме, затем катастрофа случилась в Приамурье (г.Свободный), начисто развалились три автомоста в Архангельской области, четыре в Приморье, а так же в Калининграде
Напомним, что годом ранее украинские военные, проводившие операцию на территории Курской области, уничтожили мост через реку Сейм возле села Званое, по которому шли поставки российским военным.
Фото со странички губернатора Курской области Хинштейна479
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