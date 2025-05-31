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Украина

Запорожье и приграничье Сумской области стали одними из основных направлений атак рф, — Сырский

13:49 31 мая 2025
Ситуация на фронте напряженная, фото Генштаб ВСУ

Российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении, что ощущается по атакам на гражданское население. Кроме того, россияне сосредоточили усилия на приграничных районах Сумской области, где идет масштабная эвакуация жителей.

Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Принимаются меры по повышению устойчивости обороны наших войск. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с рф районах Сумской области» , — говорится в сообщении.

Сырский заверил, что операция на Курском направлении продолжается. Там враг держит свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке.

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По информации главкома, противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

Он также сообщил, что средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории россии. В частности, поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей — мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.

Напомним, недавно в россии был атакован завод «Энергия» в Липецкой области, работающий на ВПК. Предприятие остановило работу.

Перед этим украинские дроны атаковали военный завод в Орловской области россии.

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