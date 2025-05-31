Российская армия значительно активизировалась на Запорожском направлении, что ощущается по атакам на гражданское население. Кроме того, россияне сосредоточили усилия на приграничных районах Сумской области, где идет масштабная эвакуация жителей.

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Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Принимаются меры по повышению устойчивости обороны наших войск. Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с рф районах Сумской области» , — говорится в сообщении.

Сырский заверил, что операция на Курском направлении продолжается. Там враг держит свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке.

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По информации главкома, противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

Он также сообщил, что средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории россии. В частности, поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей — мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПЛА.

Напомним, недавно в россии был атакован завод «Энергия» в Липецкой области, работающий на ВПК. Предприятие остановило работу.



Перед этим украинские дроны атаковали военный завод в Орловской области россии.

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