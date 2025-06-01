Российские солдаты получили 200 тысяч долларов за сбитый F-16: стали известны подробности

Российские солдаты получили почти 200 тысяч долларов за сбитие американского истребителя F-16 в Украине. Известно, что двенадцать военнослужащих рф получили награду от российского нефтяного гиганта Fores на церемонии, которая прошла 29 мая у границы с Украиной, пишет The Telegraph.

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«Fores выполнил свое предварительное обещание перечислить 15 миллионов рублей членам вооруженных сил россии за сбитие первого F-16 в зоне специальной военной операции, — заявила компания. — Двенадцать военнослужащих, участвовавших в сбитии цели, получили денежные сертификаты».

Генерал Сергей Шмотев, директор Fores, пообещал вознаграждение первым, кто будет сбивать F-16, на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

С момента поставки этих самолетов Украине в августе 2024 года, по сообщениям, было потеряно по меньшей мере три F-16, два пилота погибли. Подтверждено, что один из самолетов был сбит огнем противника, а причины двух других аварий остаются предметом расследования.

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Так, в апреле этого года российская ракета класса «земля-воздух» 40N6 большой дальности сбила F-16 глубоко в воздушном пространстве, контролируемом Украиной. Официального подтверждения, привел ли именно этот инцидент к вознаграждению, нет.

Ранее компания Fores объявила о денежных вознаграждениях за уничтожение танков, поставленных НАТО Украине, и, по сообщениям, несколько выплат было произведено российским военнослужащим.

Институт изучения войны подчеркнул вызовы, с которыми сталкивается Украина при пилотировании современными самолетами, а также проблемы с техническим обслуживанием оборудования, запасными частями и расходами.

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Несмотря на это, поставки F-16 Украине набирает обороты: Нидерланды приступили к отправке последней партии самолетов из 24 обещанных.

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