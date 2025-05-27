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Украина

Отлично, но недостаточно: поставки F-16 Украине набирают обороты

17:24 27 мая 2025
F-16

россия сейчас осуществляет массированные воздушные атаки против Украины. Воздушная оборона страны все еще недостаточно сильна, но оснащение истребителями F-16 становится все более масштабным. Нидерланды уже отправляют последнюю партию. Об этом сообщает министр обороны этой страны Рубен Брекельманс.

Это означает, что все 24 обещанных истребителя будут поставлены. Неизвестно сколько F-16 будет в последней партии. Нидерланды отправили первые истребители в октябре 2024 года, а другие — в феврале этого года. Также в октябре 2024 Украина получила шесть истребителей F-16 из Норвегии. Дания объявила в прошлом феврале о передаче Киеву двенадцати из 19 обещанных истребителей. В общей сложности это составляет 42 самолета. Украине же было обещано 79 F-16.

Украина уже потеряла три истребителя F-16. Поскольку Украина получила первые истребители Mirage из Франции в феврале, предстоящая поставка из Нидерландов будет означать, что более 40 западных самолетов будут на вооружении украинских Воздушных сил. Год назад не было ни одного.

Учитывая нынешнюю высокую угрозу атак российских беспилотников и крылатых ракет, около 40 истребителей — это отличная, но недостаточная помощь. По словам президента Зеленского, Киеву нужно не менее 120 F-16 для надлежащей защиты своего воздушного пространства.

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Украине также требуется больше наземных систем противовоздушной обороны, таких как Patriot, для противодействия баллистическим ракетам.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ВВС США извлекают старые и нерабочие F-1 со своих баз хранения, чтобы отправить в Украину запчасти для F-16.

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