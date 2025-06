Еще больше областей: в ISW назвали регионы, которые хочет оккупировать россия

Территориальные претензии россии к Украине не ограничиваются четырьмя уже незаконно аннексированными областями.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики отмечают, что россия планирует оккупировать по меньшей мере еще пять украинских областей: Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Одесскую, Николаевскую. По информации ISW, несмотря на то, что у россии до сих пор нет полного контроля даже над теми регионами, которые формально были объявлены аннексированными в 2022 году — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской области — дальнейшие захватнические планы кремль всерьез обсуждает.

«Публичные заявления российских чиновников продолжают демонстрировать, что у россии более широкие территориальные цели в Украине, кроме четырех областей, которые россия незаконно объявила аннексированными», — подчеркивают в ISW.

В частности, недавно председатель комитета Госдумы рф по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина якобы потеряет ряд своих городов, если «будет затягивать мирное урегулирование».

ISW цитирует Картаполова, сказавшего, что Украина якобы останется без Одессы, Сум, Харькова, Днепра и других территорий.

Как пишут эксперты ISW, заявления Картаполова демонстрируют, что россия продолжает рассчитывать на затяжную войну.

«путин и дальше действует в „теории ползучей победы“, которая предусматривает оккупацию украинских территорий малыми шагами, без резких прорывов, но с постепенным смещением линии фронта», — говорится в отчете ISW.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что путин якобы предложили прекратить дальнейшее вторжение в Украину по всей текущей линии фронта. Это часть усилий по достижению мирного соглашения с Трампом, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники. Такое предложение путин сделал на встрече со спецпредставителем США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге.

По информации издания, путин якобы сказал Стиву Виткоффу, что москва может отказаться от своих претензий на четыре частично оккупированные области: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. Это будет при условии, если США пойдут на более широкие геополитические уступки москве. В частности, признают контроль над Крымом и не допустят вступления Украины в НАТО. В то же время чиновники Евросоюза считают, что хозяин кремля может использовать эту уступку как приманку. Все для того, чтобы завлечь президента США и заставить его принять и другие требования россии.

