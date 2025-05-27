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Война в Украине будет продолжаться дольше, чем мы можем представить: Мерц выступил с неприятным заявлением
Ночь за ночью россия продолжает массированные атаки беспилотниками на территорию Украины, неся гибель и ранения мирных жителей. Несмотря на все призывы к мирному процессу, кремль демонстрирует намерения расширить свои захватнические планы — теперь речь идет не о четырех регионах Украины, а о семи, пишет Bild.
Последние ракетные и дроновые удары россии привлекли внимание президента США Дональда Трампа, резко осудившего путина, назвав его «сумасшедшим» из-за самых серьезных атак на Украине с начала войны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц также высказался по поводу действий российского президента. Он дал понять, что какие-либо предложения переговоров путина не имеют смысла.
«путин воспринимает любые попытки диалога как проявление слабости. Если даже предложение встречи в Ватикане не получило одобрения со стороны российского руководства, то мы должны осознать, что эта война может длиться гораздо дольше, чем кто-либо из нас надеется или представляет», — цитирует Bild Фридриха Мерца.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что сделает Европа, если Трамп окончательно отвернется от Украины.271
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