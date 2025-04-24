путин может отказаться от своих претензий: стало известно, при каких условиях

Специальный посланник США Стив Виткофф, предложивший Трампу «разрешить» рф аннексировать четыре области Украины, планирует в ближайшие дни снова посетить москву, чтобы обсудить с лидером кремля путиным прекращение агрессивной войны россии. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт заявила, что такой разговор состоится «позднее на этой неделе». Ранее Виткофф несколько раз лично общался с путиным и после переговоров всегда отзывался о российском президенте чрезвычайно положительно. При президенте США Дональде Трампе США резко изменили курс и больше не желают оказывать долгосрочную поддержку Украине в ее борьбе с российским вторжением. Вашингтон прежде всего давит на Киев, чтобы достичь «быстрого мира».

ВІДЕО ДНЯ

Согласно сообщению СМИ, путин якобы предложил прекратить дальнейшее вторжение в Украину по всей текущей линии фронта. Это часть усилий по достижению мирного соглашения с Трампом, сообщает Financial Times со ссылкой на инсайдеров. Такое предложение путин сделал в начале месяца на встрече со спецпредставителем США Стивом Виткоффом в Санкт-Петербурге.

Как говорится в публикации, путин сказал Стиву Виткоффу, что москва может отказаться от своих претензий на четыре частично оккупированные области: Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. Это будет при условии, если США пойдут на более широкие геополитические уступки москве. В частности, признают контроль над Крымом и не допустят вступления Украины в НАТО.

Журналисты отмечают, что москва может прекратить боевые действия, когда вытеснит ВСУ с Курщины.

РЕКЛАМА

Но европейские чиновники считают, что глава кремля может использовать эту уступку как приманку. Все для того, чтобы привлечь президента США и заставить принять другие требования россии.

Несколько дней назад также ходили слухи, что США могут быть готовы признать Крым территорией рф. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники. россия оккупировала украинский полуостров в 2014 году, а затем аннексировала его в нарушение международного права после референдума, организованного москвой. Президент Украины Владимир Зеленский отрицает эти планы:

«Украина юридически не признает оккупацию Крыма, — заявил Зеленский на пресс-конференции. — Не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американская дипломатическая команда прибывает в Лондон для переговоров с Украиной и ее союзниками. Но, по мнению редактора международных отношений Independent Сэма Кайли, это может быть ловушкой.

РЕКЛАМА

585

Читайте нас в Facebook