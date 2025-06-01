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Весам — «Король Жезлов» и лидерство, Стрельцам — «Туз Пентаклей» и интересное предложение: Таро-прогноз на 2 июня

19:05 1 июня 2025
Таро-прогноз на 2 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 2 по 8 июня, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 2 июня 2025 года. Выпавшие карты Таро символизируют начало нового жизненного этапа, который может затронуть как личную, так и профессиональную сферу, пишет slovofraza.com.

КОЗЕРОГ — Семерка Мечей
Пора действовать! Вы долго обдумывали, но сейчас момент для смелого шага, особенно в работе и финансах. Начало будет непростым, но уверенность в себе поможет двигаться вперед, несмотря на сомнения окружающих.

ВОДОЛЕЙ — Десятка Мечей
День может принести трудности, но не отчаивайтесь — это конец старого и начало нового. Примите изменения как очищение, и вскоре почувствуете радость жизни.

РЫБЫ — Туз Жезлов
Теперь время для перемен. Следуйте своим внутренним позывам, не бойтесь начинать новое и быть смелыми — это поможет выйти из рутины и засиять.

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ОВЕН — Влюбленные
Овны переживут важный внутренний сдвиг, увидев привычные вещи в новом свете. Это время для обновления в отношениях. Доверие и открытость — ключ к гармонии.

ТЕЛЕЦ — Сила
Начало дня будет эмоционально тяжелым, но к вечеру вы почувствуете облегчение. Помните о своей внутренней силе и постарайтесь не поддаваться импульсам.

БЛИЗНЕЦЫ — Император
День потребует дисциплины. Сосредоточьтесь на главных задачах, создайте порядок в жизни, и это придаст уверенности.

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РАК — Умеренность
Отпустите старые обиды и разочарования. Прощение принесет душевное спокойствие и откроет путь для новых светлых эмоций.

ЛЕВ — Королева Жезлов
Не переживайте, если вас не понимают — это может быть просто усталость окружающих от вашей напряженности. Притормозите и проявите мягкость. Ваше вдохновение может стать поддержкой для других.

ДЕВА — Паж Кубков
Будьте открыты к неожиданным событиям. Даже если что-то смущает, сохраняйте доброжелательность — это поможет увидеть возможности в каждом повороте судьбы.

ВЕСЫ — Король Жезлов
Сегодня вы в центре внимания. Ваша харизма и лидерские качества приведут к признанию и продвижению вперед. Не бойтесь брать на себя ответственность.

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СКОРПИОН — Двойка Пентаклей
Завершите незавершенные дела и разгрузите жизнь. Это принесет вам продуктивность и новые идеи для будущего.

СТРЕЛЕЦ — Туз Пентаклей
Впереди интересное предложение. Прежде чем действовать, тщательно обдумайте последствия. Ваше чувство интуиции подскажет правильный путь.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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