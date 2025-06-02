Футболист «Динамо» не сыграет за сборную Украины на турнире в Канаде из-за «детской» болезни

Сборная Украины по футболу, которая 7 и 10 июня сыграет на международном турнире Canadian Shield в Торонто, понесла еще одну кадровую потерю. Вслед за травмированным полузащитником «Полесья» Александром Назаренко команда Сергея Реброва недосчиталась защитника «Динамо» Владислава Дубинчака, заболевшего ветрянкой, сообщает официальный сайт УАФ.



Накануне часть нашей сборной начала свое долгое путешествие на киевском центральном вокзале, где игроки могли встретиться с воспитанниками футбольной команды «ЛОКО» (детьми работников «Укрзализныци», ВПЛ, воинов ВСУ и погибших героев). Во время встречи детишки получили автографы и сфотографировались со своими кумирами.

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В понедельник, 2 июня, команда Сергея Реброва соберется в полном составе в Варшаве, откуда в этот же день вылетит в Торонто.

Напомним, что, кроме сборной Украины, на турнире в Торонто также выступят команды Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара. Каждая дружина проведет по два матча. «Желто-синие» 7 июня сыграют с канадцами, а 10 июня — с новозеландцами.

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По регламенту соревнований, за победу каждая команда получит 3 очка, за ничью — одно и за выигрыш в серии пенальти — 2. В каждой игре будет определен победитель: в случае ничьей в основное время сразу последует серия 11-метровых ударов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины не смогла пробиться в элитный дивизион Лиги наций.

Фото УАФ



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