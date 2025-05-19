Без Довбика и Миколенко: Ребров назвал состав сборной Украины на международный турнир в Канаде

Тренерский штаб сборной Украины по футболу, не сумевшей пробиться в элитный дивизион Лиги наций, обнародовал состав команды для подготовки и участия в июньском международном турнире Canadian Shield в Торонто (7 июня «желто-синие» сыграют с хозяевами — канадцами, а 10-го — с Новой Зеландией), сообщает официальный сайт УАФ.

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К сожалению, «желто-синим» в Канаде не помогут травмированный форвард «Ромы» Артем Довбик, а также защитник «Эвертона» Виталий Миколенко и новоиспеченный чемпион Украины в составе «Динамо» полузащитник Андрей Ярмоленко. В то же время впервые в лагерь сборной вызваны игроки обороны Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также опорный полузащитник Николай Михайленко.

Полностью состав сборной Украины выглядит так:

вратари — Андрей Лунин («Реал», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер»);

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защитники — Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба — «Шахтер»), Владислав Дубинчак, Александр Тымчик (оба — «Динамо»), Богдан Михайличенко («Полесье»), Александр Мартынюк («Александрия»), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров («Плимут», Англия), Евгений Чеберко («Коламбус Крю», США);

полузащитники — Николай Шапаренко, Николай Михайленко, Александр Пихаленок, Владислав Кабаев (все — «Динамо»), Георгий Судаков, Егор Назарина, Артем Бондаренко (все — «Шахтер»), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба — «Полесье»), Иван Калюжный («Александрия»), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Александр Зинченко («Арсенал», Англия), Александр Зубков («Трабзонспор», Турция);

нападающий — Роман Яремчук («Олимпиакос», Греция).

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В резервный список национальной команды вошли: вратарь Георгий Бущан («Аль-Шабаб», Саудовская Аравия), защитники Александр Сваток («Остин», США) и Ефим Конопля («Шахтер»), а также полузащитник Дмитрий Крыськив («Шахтер»).

Напомним, что, кроме сборных Украины, Канады и Новой Зеландии, в турнире в Торонто также сыграет команда Кот-д'Ивуара.

По регламенту соревнований, за победу каждая команда получит 3 очка, за ничью — одно и за выигрыш в серии пенальти — 2. В каждой игре будет определен победитель: в случае ничьей в основное время сразу последует серия 11-метровых ударов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что один из лидеров сборной Украины Михаил Мудрик провалил допинг-пробу.

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Фото УАФ



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