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Меган Маркл и принцесса Диана: из-за чего Гарри обижается на семью своей матери
Время не смогло стереть глубокие эмоции, которые принцесса Диана оставила у тех, кто ее любил. Ее сыновья вместе с братьями и сестрами продолжают оставаться фигурами, привлекающими внимание общественности из-за сложности своих отношений. В этом контексте некоторые члены королевской семьи до сих пор сталкиваются с личными и публичными вызовами.
Биограф Том Бауэр в своей книге рассказывает, что Гарри надеялся, что семья Дианы увидит сходство между Меган и его матерью.
«У них обоих были одинаковые проблемы», — с надеждой говорил принц.
Однако его тети и другие родственники не соглашались и считали, что Меган не вписывается в королевскую семью. Чарльз Спенсер, брат Дианы, посоветовал Гарри не жениться поспешно. Его совет вызвал горькую реакцию у принца, предполагавшего трудности с интеграцией Меган в семью. Однако Гарри настаивает на том, что у Меган есть черты, похожие на черты его матери.
В документальном сериале Гарри и Меган он сказал, что Диана «вероятно, была бы лучшей подругой Меган». Тети леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз вместе с Чарльзом Спенсером присутствовали на ключевых моментах, таких как крестины и годовщины. Они постоянно поддерживали Гарри, но не увидели сходства между Меган и леди Ди.
В десятую годовщину смерти Дианы, в 2007 году, принцы организовали концерт в ее честь. Тети и дядя активно участвовали, а леди Джейн была рядом с Уильямом и Гарри среди присутствовавших. Кроме того, Спенсеры сопровождали братьев на поминальной службе в часовне Гвардии.
Недавно Сару и Джейн видели, как они демонстрируют поддержку на семейных и официальных мероприятиях. Эта близость подтверждает, что, хотя есть разногласия с Меган, отношения с семьей Дианы остаются крепкими.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как восприняла бы принцесса Диана свою невестку Меган Маркл.147
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