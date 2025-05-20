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Обручальные кольца стоимостью 210 тысяч фунтов стерлингов: как Меган Маркл нарушила королевские традиции

16:31 20 мая 2025
Меган Маркл

Меган Маркл, поссорившаяся с Кейт Миддлтон из-за платья, и принц Гарри довольно необычно относятся к традициям. Хотя супруги передают некоторые семейные традиции своим детям, принцу Арчи и принцессе Лилибет, они избрали более современный подход к другим. Когда речь идет о свадебных кольцах и обручальных перстнях, похоже, что герцогиня Сассекская решила делать все по-своему, как она часто поступает со своим стилем, пишет hellomagazine.com.

В сообщении, опубликованном в Instagram ее брендом стиля жизни As Ever, с простой и лаконичной подписью «Simplici-tea», можно увидеть мать двоих детей, которая берет чайные листья. Поскольку ее левая рука на видном месте, бдительные поклонники заметили, что кольца Меган расположены очень нетрадиционно: кольцо у основания, кольцо с «вечностью» посередине, а еще одно обручальное кольцо сверху.

Максвелл Стоун, эксперт по бриллиантам британского ритейлера Steven Stone, внимательнее рассмотрел уникальный стиль ношения обручальных колец Меган, отметив, что ее «нетрадиционный» выбор является «тонким, но содержательным отражением готовности как ее, так и принца Гарри отойти от королевских условностей».

Он добавляет: «Их выбор принять индивидуальность вместо традиций показывает их смелый, современный подход к жизни и их роли вне королевской семьи».

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Когда принц Гарри сделал предложение в 2017 году, он использовал обручальное кольцо с тремя камнями, изготовленное на заказ, которое, по словам Максвелла, имело «3-каратный бриллиант огранки „кушон“ из Ботсваны и два более мелких бриллианта из коллекции ювелирных изделий принцессы Дианы».

Эксперт по бриллиантам также отмечает: «Более года спустя Меган обновила кольцо, заменив оригинальное из желтого золота на кольцо с бриллиантами».

Оценивая стоимость обручального кольца «вечности» в 80 000 фунтов стерлингов, Максвелл делает вывод, что «независимо от того, как она решит его носить», набор обручальных колец Меган стоит около 210 000 фунтов стерлингов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что популярность Меган Маркл упала до исторического минимума.

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