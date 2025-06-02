Волшебно: Наталья Могилевская показала свой цветник

Популярная певица Наталья Могилевская, которая отпраздновала день рождения младшей дочери, показала то, что ее радует и вдохновляет. Оказалось, что это небольшой цветник у ее загородного дома. На своей странице в социальной сети Наталья показала и рассказала, какие цветы выращивает на нем.

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«То, что меня очень радует и вдохновляет, — сказала Наталья. — У меня нет земли, чтобы сделать огромный сад, но то, что я смогла сделать на террасе, настолько меня радует, что я просто глаз не могу отвести».

Могилевская показала розы, тюльпаны, гортензии и маттиолу, которые растут в больших горшках. Подписчики отреагировали на видео, пораженные количеством цветов.

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«Очень красиво, как уголок рая», — написали в комментариях.

«Волшебно! — поделились впечатлением. — Пусть все растет, цветет и радует. И мирных ночей…»

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«Еще можете посадить петунии, бегонии, они очень ароматны и красивы, — посоветовали в сети. — И цветут с весны аж до морозов».

Ранее новый клип Натальи Могилевской подвергся критике в сети.

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