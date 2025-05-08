Нет души: сеть раскритиковала новый клип Натальи Могилевской

Популярная певица Наталья Могилевская, поразившая поздравлением ко дню рождения младшей дочери, перепела хит начала 2000-х. Песня «Я весна» была написана в 2001 году Натальей, а автором музыки стал российский композитор Аркадий Укупник. Сейчас артистка перевела ее на украинский язык и переделала клип. Видео создано с помощью искусственного интеллекта. На своей странице в социальной сети Наталья поделилась подробностями.

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«Королева Весна, младшая сестра Снежной Королевы, которая всегда ее побеждает, — написала певица. — Когда-то давно в детстве Она выбрала дарить тепло, любовь и радость людям… Ловите нашу новую работу для вас, сделанную исключительно искусственным интеллектом. Мы очень хотели подарить вам дыхание настоящей весны».

Кадры из нового клипа Натальи Могилевской на песню "Я весна"

Поклонники певицы отреагировали на новую работу, но не все остались довольны именно клипом, считая, что реальная Наталья и живая природа были бы лучше картинкой.

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«Искусственный интеллект сделал видео, красивое видео, но лучше, когда видео реальное и сделано людьми», — написали в ответ.

«Живая природа, люди гораздо красивее, даже в своем несовершенстве!» — добавили в комментариях.

«Искусственный интеллект создал очень хорошую картинку, но мне запомнилось колесо, которое Наталья сама сделала в тюльпанах в оригинальном клипе, — вспомнили поклонники. — Это было ВАУ!»

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«Мне тоже клип, который был, все же красивее, — поделились мыслями. — ИИ обесценивает живое».

«Мне вообще клип не понравился, — добавили в комментариях. — Для меня весна — это когда много зелени. А тут — как другая планета. Действительно, что у ИИ нет души».

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Ранее рэпер Потап показал «новую» Настю.

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