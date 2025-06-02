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Чемпионат Украины-2025 по фехтованию при поддержке FAVBET: итоги главного национального старта сезона
В апреле Киев принимал Чемпионат Украины по фехтованию-2025 при поддержке генерального партнера — компании FAVBET. Уже второй год подряд соревнования проходили в комплексном формате — на одной площадке и во всех трех видах оружия: шпаге, рапире и сабле.
В течение четырех дней 337 участников и участниц разыграли 12 комплектов наград в командном и индивидуальном зачетах и получили рейтинговые очки, которые повлияют на формирование сборной Украины на главные международные старты сезона 2024/25.
«Фехтование — один из самых интеллектуальных и в то же время динамичных видов спорта. Мы рады присоединяться к событиям, которые объединяют талантливую молодёжь, титулованных спортсменов и сохраняют спортивную традицию Украины», — прокомментировал Андрей Матюха, основатель FAVBET.
Чемпионат этого года запомнился яркими дебютными победами и возвращениями. Впервые в карьере чемпионами Украины стали 16-летняя Алина Дмитрук (шпага, женщины) и 21-летний Андрей Опанасенко (шпага, мужчины). Титул в женской сабле завоевала олимпийская чемпионка Парижа-2024 и серебряный призёр Рио-2016 Алина Комащук. На высшую ступень пьедестала вернулись Юрий Цап (сабля, мужчины) и Ольга Сопит (рапира, женщины). Уже в седьмой раз подряд чемпионство в мужской рапире завоевал Клод Юнес.
В командных соревнованиях успешно выступили представители Львова, Харькова, Николаева, Одессы и Киева. В частности, киевские рапиристки одержали победу на национальном первенстве уже в 15-й раз подряд.
Финальную часть соревнований ежедневно транслировали телеканал Xsport и YouTube-каналы Министерства молодежи и спорта Украины и Федерации фехтования Украины. Такое медийное присутствие позволило болельщикам со всей страны наблюдать за поединками в прямом эфире.
Призеры чемпионата получили медали, денежные премии, подарки от бьюти-партнера турнира и эксклюзивные букеты. Партнёром Чемпионата Украины-2025 по фехтованию выступила компания FAVBET, которая системно поддерживает развитие украинского спорта, а с 2024 года является генеральным партнером Национальной сборной Украины по фехтованию и чемпионатов Украины сезона 24/25.
«Для нас честь быть частью развития украинского спорта и поддерживать талантливых спортсменов в их достижениях. Компания FAVBET стремится способствовать популяризации фехтования и созданию новых возможностей для развития национальных чемпионатов, инвестируя ресурсы в будущее украинского спорта», — отметил Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET.
Ранее сообщалось, что в Киевском спортивном лицее состоялся очередной этап тренинга от FAST в партнерстве с благотворительным фондом Favbet Foundation.9
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