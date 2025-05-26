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Favbet Foundation и FAST учат спасать жизнь: новый этап тренингов для учащихся спортивного лицея
В современных реалиях базовые навыки оказания первой помощи — не просто преимущество, а жизненно необходимая компетенция. Именно поэтому новый этап тренинга от FAST в партнерстве с благотворительным фондом Favbet Foundation прошел в Киевском спортивном лицее. Учебная программа — курс Complex, специально разработанный для максимально практической подготовки к действиям в критических ситуациях.
Complex — это интенсивный курс, охватывающий ключевые знания и навыки, которые могут оказаться решающими в первые минуты после происшествия. Участники не только узнали, как действовать в потенциально смертельно опасных ситуациях, но и отработали умения, помогающие сохранять хладнокровие, когда на кону каждая секунда.
«Навыки первой помощи должен освоить каждый. Особенно важно обеспечить обучение молодёжи и тем, кто с ней работает ежедневно. Мы благодарны партнерам за возможность реализовывать такие инициативы: с начала года мы проводим тренинги для спортивного сообщества, а теперь начали обучение и в спортивных учебных заведениях. Каждый день мы делаем мир безопаснее», — прокомментировала директор FAST Евгения Згурова.
Во время практических занятий лицеисты научились:
• правильно оценивать состояние пострадавшего и вызывать скорую помощь;
• останавливать критическое кровотечение с помощью турникета, прямого давления или тампонады;
• проводить сердечно-лёгочную реанимацию и пользоваться автоматическим наружным дефибриллятором;
• оказывать помощь человеку без сознания, при эпилептическом приступе, инфаркте или инсульте, травмах позвоночника, кровотечениях и даже в случае удушья.
«Это больше, чем просто тренинг. Это инвестиция в устойчивость, ответственность и культуру безопасности, которая формируется в самом сердце украинского спорта. Мы убеждены, что спортсмены должны быть не только физически сильными, но и готовыми действовать в экстренных ситуациях. Умение спасти жизнь — такая же важная компетенция, как техника или выносливость. Поэтому мы поддерживаем этот проект и стремимся масштабировать его», — отметил Андрей Матюха, президент фонда Favbet Foundation.
Инициативу реализует FAST — Первая помощь и спецподготовка при поддержке Favbet Foundation, фонда, который системно инвестирует в развитие спорта, образования и здоровья в Украине. Благодаря этому партнёрству сотни спортсменов по всей стране уже получили знания, которые могут спасти жизнь.21
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