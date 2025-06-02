Предсказание Бабы Ванги на июнь 2025 года: какие изменения могут потрясти мир

Мистическая болгарская пророчица Баба Ванга, также известная как «балканский Нострадамус», продолжает вызывать интерес по всему миру даже через два десятилетия после ее смерти. Конечно, не только из-за предвидения брака Пугачевой и Киркорова, но и из-за того, что многие ее пророчества сбылись.

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Об этом пишет издание Made in Vilnius.

К тому же июнь 2025 года, судя по толкованиям работ и свидетельствам его последователей, может стать поворотным моментом как в политическом, так и в естественном плане.

Геополитическая напряженность и неожиданные соглашения

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По мнению поклонников Ванги, июнь 2025 г. может принести существенные изменения в отношениях между мировыми государствами. Говорят, что она вспомнила «неожиданное мирное соглашение между теми, кто долгое время находился по разные стороны баррикад». Некоторые связывают этот намек с возможным прорывом в конфликте между Украиной и Россией, другие с напряженностью между Японией и Китаем.

Ванга также предусмотрела, что «одно великое государство внезапно изменит курс и обратится вспять», что можно было бы истолковать как возвращение к политике изоляционизма в некоторых западных странах.

Климатический хаос и предупреждение природы

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Июнь, по словам провидицы, не обойдется без природных явлений. Говорят, что Ванга предупреждала о «водяном шторме, который не узнают ни старое, ни новое», что могло указывать на необычное и очень сильное климатическое явление. Метеорологи и последователи Ванги интерпретируют это как предупреждение о супертайфунах или внезапных наводнениях в Азии или на побережьях Соединенных Штатов.

В некоторых источниках также упоминается возможное «огненное пыльное небо», которое связывают современные комментаторы со сценарием извержения вулканов или масштабных лесных пожаров.

Технологический прорыв или опасность?

Еще одна интригующая интерпретация связана с технологиями. Говорят, что Ванга предсказала: «Человек коснется творения Бога и поймет, что может руководить тем, что ему никогда не касалось». Некоторые видят в этом намек на прорыв в области искусственного интеллекта или попытки манипулировать генетикой.

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Интересно, что по мере того, как в последние годы ускорялись разработки в области искусственного интеллекта и исследования в области редактирования генов, эти фрагменты пророчеств приобретали все более актуальный оттенок.

Оправдаются ли слова Ванги?

Как всегда, пророчества Ванги вызывают споры: одни верят в их мистическую силу, другие воспринимают их как поэтические метафоры, применимые к любому событию. Однако многие из ее прошлых предсказаний (например, прогноз атак 2001 сентября 11 года или цунами 2004 года в Азии) оставили безмолвными даже скептиков.

Хотя пока неясно, что нас ждет в июне, наследие Бабы Ванги служит напоминанием: мир постоянно меняется, и иногда голоса из прошлого могут подсказать больше, чем кажется на первый взгляд.

Напомним, что одно из пророчеств Бабы Ванги на 2025 год уже сбылось.

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