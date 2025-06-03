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Происшествия

Мошенники «занялись» перерасчетом пенсий за 2016 — 2018 годы: как не попасться на удочку аферистов

11:11 3 июня 2025
Мошенники под видом перерегистрации хотят получить доступ к карточным счетам пенсионеров, фото из открытых источников

Как известно, в июне повышенные пенсионные выплаты получит часть пенсионеров. Речь идет о людях, которые продолжают работать.

На фоне таких новостей активизировались мошенники, передает «На пенсии».

Украинцам звонят якобы представители Пенсионного фонда и предлагают пройти по телефону перерегистрацию, якобы в связи с проведением перерасчета пенсий за 2016−2018 годы.

Таким образом воры хотят получить доступ к карточным счетам пожилых людей и их сбережениям.

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Злоумышленники называют имя, адрес человека и даже место работы, которое когда-то он занимал.

По словам мошенников, якобы Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсий за 2016−2018 годы (на самом деле таких перерасчетов не производили), и предлагают пройти «перерегистрацию» по телефону.

Они также требуют назвать данные банковской карты. Сами называют первые цифры (одинаковые у всех карточек Ощадбанка), а затем просят человека продиктовать остальные цифры, срок действия карты, трехзначный код с обратной стороны и код с SMS.

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После такой «перерегистрации» деньги со счета исчезают без следа.

Как известно, Пенсионный фонд никогда не производит перерегистрацию по телефону.

В киберполиции призывают: никогда не сообщать никому номера карты, CVV-код или коды из SMS, даже если звонящий утверждает, что он является сотрудником государственных структур.

В случае подозрительного звонка немедленно обращаться в банк или правоохранительные органы.

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Ранее мы писали о мошеннической схеме, связанной с индексацией пенсий.

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