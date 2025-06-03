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Мошенники «занялись» перерасчетом пенсий за 2016 — 2018 годы: как не попасться на удочку аферистов
Как известно, в июне повышенные пенсионные выплаты получит часть пенсионеров. Речь идет о людях, которые продолжают работать.
На фоне таких новостей активизировались мошенники, передает «На пенсии».
Украинцам звонят якобы представители Пенсионного фонда и предлагают пройти по телефону перерегистрацию, якобы в связи с проведением перерасчета пенсий за 2016−2018 годы.
Таким образом воры хотят получить доступ к карточным счетам пожилых людей и их сбережениям.
Злоумышленники называют имя, адрес человека и даже место работы, которое когда-то он занимал.
По словам мошенников, якобы Пенсионный фонд осуществил перерасчет пенсий за 2016−2018 годы (на самом деле таких перерасчетов не производили), и предлагают пройти «перерегистрацию» по телефону.
Они также требуют назвать данные банковской карты. Сами называют первые цифры (одинаковые у всех карточек Ощадбанка), а затем просят человека продиктовать остальные цифры, срок действия карты, трехзначный код с обратной стороны и код с SMS.
После такой «перерегистрации» деньги со счета исчезают без следа.
Как известно, Пенсионный фонд никогда не производит перерегистрацию по телефону.
В киберполиции призывают: никогда не сообщать никому номера карты, CVV-код или коды из SMS, даже если звонящий утверждает, что он является сотрудником государственных структур.
В случае подозрительного звонка немедленно обращаться в банк или правоохранительные органы.
Ранее мы писали о мошеннической схеме, связанной с индексацией пенсий.128
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