Украинцам в июне перечислят пенсии задним числом: кто получит надбавку

В мае украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут претендовать на дополнительные выплаты, учитывая приобретенный страховой стаж.



Еще один перерасчет планируется провести с 1 июня, пишет Oboz.



Этот перерасчет проведут задним числом, а надбавку получат работающие пенсионеры, которые по состоянию на апрель имели не менее 24 месяцев дополнительного стажа.

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Речь идет о перерасчете пенсии лицам, которые продолжали работать, в соответствии с абзацем пятым части четвертой статьи 42 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

«Пересчет пенсии проводится лицам, которые на 1 марта 2025 года приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предварительного перерасчета) пенсии или прошло не менее двух лет после назначения (предварительного перерасчета) пенсии», — цитирует издание Пенсионный фонд Украины.

Если на 1 марта 2025 года у человека было менее 24 месяцев страхового стажа, пенсия будет увеличена с учетом этого стажа и, при необходимости, с новой заработной платы.

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Пенсионерам, которые после назначения (предварительного перерасчета) пенсии продолжали работать и на 1 марта текущего года приобрели 24 месяца страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.

Также издание отмечает, что по последним данным ПФУ, средняя зарплата, по которой платят взносы, составляет 15 433 (информация за март). А количество пенсионеров на июнь — 10,26 млн. Единый социальный взнос составляет 22% зарплаты. Большинство этой суммы (но не вся) идет на пенсии. Однако даже если представить, что все 22% будут тратить на финансирование Пенсионного фонда, хватит на среднюю пенсию в размере всего 3,5 тыс. грн.

Напомним, в Раде предложили повысить минимальные пенсии за счет детенизации экономики, оптимизации государственных расходов и введения пенсионной реформы.

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