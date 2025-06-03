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Оккупанты ударили «Торнадо» по центру Сум и «Кинжалом» — по Николаеву (фото, видео)
Российские оккупанты продолжают бить по Сумщине. Утром 3 июня россияне ударили по центру Сум. Есть жертвы и много раненых, сообщает Кордон.Медиа.
«Центр города. Люди едут на работу и по делам. Но вместо привычного движения — на дороге разбитые автомобили и раненые люди» , — говорится в сообщении.
По предварительной информации, россияне атаковали город РСЗО с кассетами. В результате попадания двое мужчин погибли и семь человек ранены, среди них — четверо детей, сообщили в прокуратуре.
Одно попадание было по машинам на дороге в центре города. Еще несколько — по окраине города.
По информации Сумской ОВА, среди раненых есть 17-летний ребенок. Также есть люди в тяжелом состоянии.
«Предварительно, в областном центре сегодня около 9 утра было 5 попаданий из РСЗО дальнего действия. В результате попаданий повреждено медицинское учреждение, автомобили и дома», — уточнили в ОВА.
Также враг ударил «Кинжалом» по Николаевскому району. Местные жители сообщают, что местами исчез свет.
«Вероятно, впервые за всю войну произошел прилет „Кинжала“ возле Николаева», — пишут мониторы.
По данным мониторингового канала «Николаевский Ванек», борта врага уже отошли от пусковой зоны, но дрон-разведчик висит в пригороде.
Президент Зеленский назвал удар по Сумам зверским.
«Абсолютно сознательный удар по гражданским. Сейчас идет спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим. Известно о по меньшей мере один снаряд РСЗО, который не разорвался по комнате. Все, что нужно знать о российском „желании“ закончить войну», — написал он.
Зеленский вновь призвал Запад оказывать давление на россию.
«Очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех в мире имеющих силу путин не согласится даже на прекращение огня», — отметил он.
Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня после атаки украинских дронов на оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей произошел тотальный блекаут.240
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