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Происшествия

Чернигов, Одесса, Харьковщина, Сумщина и Полтавщина пострадали вследствие ночной атаки дронов россиян (фото, видео)

8:40 3 июня 2025
Разрушено предприятие в Одессе в результате дроновой атаки, фото ГСЧС

Во время очередной ночной атаки враг запустил беспилотники по разным регионам Украины. По информации командования Воздушных сил, в ночь на 3 июня противник атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09.00 силами ПВО обезврежено 75 вражеских БПЛА, 60 — сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание в 11 локациях.

В частности, БПЛА типа «Герань 2» россияне атаковали Чернигов.

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В результате дроновой атаки рф пострадали четыре человека, сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Две женщины и два мужчины находятся в больнице, мужчины получили тяжелые ранения, уточнил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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В городе произошло несколько пожаров. Повреждены жилые, производственные здания и автомобили. В жилом секторе сгорели дом, хозяйственная постройка, гараж и три авто.

Кроме повреждения многоэтажек, школы, магазинов, остановки, домов в частном жилищном секторе, армия россии попала в промышленное предприятие, спасатели локализуют пожар, добавили в ГСЧС.

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В Одессе после ночной атаки рф повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Четыре человека получили травмы, отметил мэр города Геннадий Труханов.

По информации ГСЧС, самый масштабный пожар возник в складских помещениях с продуктами питания. Также в частном секторе сгорели 2 автомобиля, пострадали гаражи и дома.

Один человек погиб, еще один ранен в результате дроновой атаки рф на гражданское предприятие в Балаклее в Харьковской области, сообщил руководитель МВА Виталий Карабанов.

Ночью враг нанес удар по территории Шосткинской общины в Сумской области. В результате атаки рф повреждены около 10 частных домов и один многоэтажный, а также другие объекты инфраструктуры. Продолжается ликвидация последствий удара и фиксация повреждений, сообщили в Сумской ОВА.

Силы ПВО работали и в Полтавской области. В результате падения обломков вражеских БПЛА в Полтавском районе повреждено помещение недействующего коммунального предприятия. Возник пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших, отметил руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 117 боевых столкновений. В частности, на Покровском направлении в течение дня враг совершил 36 штурмовых и наступательных действий.

Напомним, накануне враг также атаковал ряд областей Украины. Есть разрушения и пострадавшие, в Херсонской области погибли три человека.

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