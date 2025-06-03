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На оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей — тотальный блэкаут после атаки беспилотников (фото)
Ночь на 3 июня была неспокойной не только в Украине. На временно оккупированной территории Запорожской и Херсонской области в результате масштабной атаки дронов во многих населенных пунктах исчез свет. В частности, блекаут находился в Мелитополе, других населенных пунктах области, а также на оккупированной Херсонщине.
Взрывы и работу ПВО слышали по всей оккупированной части Запорожской области в Бердянске, сообщает Андрющенко Time.
По его информации, многочисленные поражения мест базирования и хранения техники с разной степенью последствий. Предварительно поражено до 44 объектов, которые россияне используют как места базирования или лечения.
«Это наибольший удар по оккупированным территориям за все время с 2022 года. В результаты это значительно осложнило попытку наступления на Запорожье из-за потерь и обезвреживания логистики и инфраструктуры. Кроме — подключение к ЗАЭС откладывается минимум на месяц из-за необходимости глобальных ремонтов уничтоженных подстанций» , — говорится в сообщении.
Российские телеграммы-каналы тоже пишут, что Запорожская область осталась без электричества после повреждения высоковольтного оборудования дронами ВСУ.
По словам так называемого губернатора Евгения Балицкого, в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия по всей территории региона.
Часть Херсонской области тоже осталась без электроснабжения в результате атаки БПЛА ВСУ.
Обломками сбитых беспилотников повреждена подстанция в Геническом районе Херсонской области и подстанция в Мелитопольском районе Запорожской области.
«Без электроснабжения — 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах. Это более 104 тысяч человек и 44 социально значимых объекта» , — говорится в сообщении.
По данным минобороны рф, в ночь на 3 июня средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, акваторией Азовского моря, Курской и Белгородской областях.
Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию на территории россии — дроны ударили по стратегической авиации кафиров.
Атака российских аэродромов стратегической ядерной авиации, осуществленная СБУ, не имеет аналогов в мировой истории. Ее результаты и соотношение затрат на ее проведение и результатов впечатляют.
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