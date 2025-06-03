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«Недостаточно быть сильнее и ловчее россиян. Здесь главное — убедить их и мир, что мы более сильные и ловкие»: Игорь Луценко о плане победы Украины
«План победы из трех пунктов. — пишет Игорь Луценко. — Первое. Победа в войне наступит тогда, когда мы в конце концов заставим рф отказаться от своих планов по уничтожению Украины.
Второе. Отказ от этих планов произойдет тогда, когда россия, ее союзники и партнеры потеряют веру в возможность реализовать этот замысел.
Третье. Вера в победу россии исчезнет после серии военных поражений и ощутимого уменьшения ресурсов для войны. Это в общем-то все, что нужно в ближайшее время осознать нам и донести до друзей. Другой сценарий вряд ли будет.
Писал не раз, что россия сильна не столько своим размером, жестокостью или оружием. рф прежде всего сильна верой. Верой в собственное могущество, которое, несмотря на ряд военных поражений, все еще есть (вера, а не могущество). Обратите внимание, какое у них настроение — «так когда мы уже будем воевать по-настоящему!», «долой врагов, которые не дают ударить по х-хлам как следует!»
Ну и весь мир. Все же тень предыдущих империй — российской и СССР — все еще присутствует вокруг россии, плюс влитые в пропаганду и подкуп миллиарды долларов по всему миру делают свое дело. И мир все еще верит, что мы проигрываем, а россия выиграет.
Хотя никаких объективных предпосылок для этого нет. рф проиграла нам войну на морском театре. На суше у рф нет никакой возможности делать успешные операции более чем тактического уровня. Спецслужбы, несмотря на колоссальное количество людей, работающих на ФСБ и ГРУ, не показывают убедительных результатов.
Мало быть сильнее и искуснее россиян. Здесь главное — убедить их и мир, что мы более сильные и ловкие. И за это будет идти борьба в будущем".
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