«Недостаточно быть сильнее и ловчее россиян. Здесь главное — убедить их и мир, что мы более сильные и ловкие»: Игорь Луценко о плане победы Украины

На фоне переговоров с россиянами в Стамбуле и обмена странами предложениями по прекращению войны в Украине, экс-нардеп, военнослужащий Игорь Луценко назвал три важных пункта, которые необходимо выполнить, чтобы победить врага, вокруг которого все еще присутствуют «тени предыдущих империй» — российской и советской.

«План победы из трех пунктов. — пишет Игорь Луценко. — Первое. Победа в войне наступит тогда, когда мы в конце концов заставим рф отказаться от своих планов по уничтожению Украины.

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Второе. Отказ от этих планов произойдет тогда, когда россия, ее союзники и партнеры потеряют веру в возможность реализовать этот замысел.

Третье. Вера в победу россии исчезнет после серии военных поражений и ощутимого уменьшения ресурсов для войны. Это в общем-то все, что нужно в ближайшее время осознать нам и донести до друзей. Другой сценарий вряд ли будет.

Писал не раз, что россия сильна не столько своим размером, жестокостью или оружием. рф прежде всего сильна верой. Верой в собственное могущество, которое, несмотря на ряд военных поражений, все еще есть (вера, а не могущество). Обратите внимание, какое у них настроение — «так когда мы уже будем воевать по-настоящему!», «долой врагов, которые не дают ударить по х-хлам как следует!» и т. д. Но реальность совсем другая — россия при всех своих финансах едва-едва может забирать у Украины по паре посадок на Донбассе.

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Ну и весь мир. Все же тень предыдущих империй — российской и СССР — все еще присутствует вокруг россии, плюс влитые в пропаганду и подкуп миллиарды долларов по всему миру делают свое дело. И мир все еще верит, что мы проигрываем, а россия выиграет.

Хотя никаких объективных предпосылок для этого нет. рф проиграла нам войну на морском театре. На суше у рф нет никакой возможности делать успешные операции более чем тактического уровня. Спецслужбы, несмотря на колоссальное количество людей, работающих на ФСБ и ГРУ, не показывают убедительных результатов.

Мало быть сильнее и искуснее россиян. Здесь главное — убедить их и мир, что мы более сильные и ловкие. И за это будет идти борьба в будущем".

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