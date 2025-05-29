Киев передал США условия мира и ждет ответа москвы

После встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле Украина передала США список условий для прекращения войны и ожидает аналогичный документ от россии. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

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Келлог напомнил, что Трамп разговаривал с президентом россии более недели назад, и москва пообещала передать Вашингтону меморандум с собственными условиями. Ожидается, что после получения обоих документов их сравнят и начнется подготовка к новому раунду переговоров.

Следующая встреча может состояться в Женеве, хотя ранее рассматривался вариант Ватикана. Однако из-за угрозы ареста путина в Италии россия этот вариант отклонила. Келлог отметил, что дипломатический процесс продолжается и необходимо оказывать давление на россию, чтобы заставить ее пойти на переговоры. Вероятно, они снова состоятся в Стамбуле.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предварительные переговоры между Украиной и россией состоялись в Турции, где москва выдвигала ультимативные требования Киеву.

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После встречи в Стамбуле Трамп провел телефонный разговор с путиным, после которого кремль заявил, что готов работать над меморандумом относительно потенциального мирного договора с Украиной. Однако впоследствии россия осуществляла массированные атаки на украинские города, используя ракеты и дроны. В результате обстрелов погибли люди, подверглись разрушениям жилые дома, предприятия и критическая инфраструктура.

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