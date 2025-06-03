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Умер выдающийся советский и молдавский композитор Евгений Дога
Осенью прошлого года умер российский композитор Вячеслав Добрынин, а 3 июня в сети появились сообщения о том, что скончался молдавский и российский композитор, народный артист СССР, кавалер молдавского ордена Республики Евгений Дога.
Он умер на 89-м году жизни. Будущий композитор родился 1 марта 1937 года. Он учился в Кишеневской консерватории, был артистом оркестра Молдавского радио и телевидения, занимался оркестровкой сочинений молдавских композиторов и полупрофессионалов, а также классиков. Его карьере музыканта помешал паралич левой руки[.
Одним из самых известных его произведений стал вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Кстати, это произведение было признано ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров прошлого века. В честь этого вальса и его автора была выпущена марка.
Кстати, в 2014 году, незадолго до вторжения россии в украинский Крым, когда в рф проводилась Олимпиада, организаторы использовали музыку Евгения Доги, не поставив автора в известность. В связи с этим он возмущался, заявляя, что «как так можно поиздеваться над музыкой при живом авторе».
Он говорил, что его не приглашали на запись, и что после такой «обработки» вальса он «потерял лицо».
В общей сложности композитор написал музыку более чем к двумстам фильмам.
Напомним, что зимой этого года в США погиб гитарист и автор песен группы KISS Карл Кокран. Он попал в ДТП, виновницей которого была его 90-летняя мать.
Фото из соцсетей324
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