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Никогда не ставьте букет цветов в доме рядом с фруктами: что может произойти
Лето — прекрасное время цветов. Букет в доме создает особое настроение. Он напоминает нам о красоте окружающей нас природы. Но как же печально, когда цветы вдруг вянут. Однако есть немало способов продлить им жизнь. Один из них — не ставить букет рядом с фруктами, так как вещества, которые выделяют плоды, могут быть губительны для цветов.
Ежедневно меняйте воду. Часть стебля, погруженная в нее, должна быть свободна от листьев. Также флористы советуют периодически обновлять срез растения.
Покупая цветы, обращайте внимание на степень их свежести. Свежесрезанные цветы, разумеется, простоят в вазе дольше. О степени свежести вам расскажет состояние лепестков и листьев. Если цветы не первой свежести, это может маскироваться с помощью обильного декора, так что будьте внимательны. Иногда в композиции даже можно обнаружить цветы с поврежденным стеблем.
Что касается роз, флористы говорят, что этот цветок любит прохладу. Когда в помещении слишком жарко, розы быстро вянут.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о секретах выбора вазы для цветов.
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Фото Ольги Сметанской80
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