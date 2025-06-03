41.18 / 41.76 47.06 / 47.75
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Никогда не ставьте букет цветов в доме рядом с фруктами: что может произойти

22:28 3 июня 2025
Букет цветов в вазе. Фото Ольги Сметанской, "ФАКТЫ"

Лето — прекрасное время цветов. Букет в доме создает особое настроение. Он напоминает нам о красоте окружающей нас природы. Но как же печально, когда цветы вдруг вянут. Однако есть немало способов продлить им жизнь. Один из них — не ставить букет рядом с фруктами, так как вещества, которые выделяют плоды, могут быть губительны для цветов.

Ежедневно меняйте воду. Часть стебля, погруженная в нее, должна быть свободна от листьев. Также флористы советуют периодически обновлять срез растения.

Покупая цветы, обращайте внимание на степень их свежести. Свежесрезанные цветы, разумеется, простоят в вазе дольше. О степени свежести вам расскажет состояние лепестков и листьев. Если цветы не первой свежести, это может маскироваться с помощью обильного декора, так что будьте внимательны. Иногда в композиции даже можно обнаружить цветы с поврежденным стеблем.

Что касается роз, флористы говорят, что этот цветок любит прохладу. Когда в помещении слишком жарко, розы быстро вянут.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о секретах выбора вазы для цветов.

РЕКЛАМА

Читайте также: Как выбрать букет для человека, у которого есть все?

Фото Ольги Сметанской

РЕКЛАМА

80

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ирисы, фото из открытых источников

Особенности ухода за ирисами: основные правила, когда лучше всего сажать и в чем главная ошибка цветоводов

Певица Джамала. Фото из Instagram

Сильно похудела: известная певица поразила изменением

Ирина Билык

Российская авиация пылает — Билык играет: сеть отреагировала на новую версию хита певицы (видео)

Томаты

Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая

Следующий материал
Новости партнеров