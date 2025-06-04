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Александр Швец отмечает 70-летие: поздравляем известного украинского журналиста
Сегодня главный редактор газеты «ФАКТЫ и комментарии» Александр Ефимович Швец отмечает 70-летний юбилей. Его профессиональный путь — это десятилетия упорного труда, высоких стандартов журналистики и преданности читателям. Благодаря его руководству «ФАКТЫ» стали одним из самых авторитетных изданий Украины, а его профессионализм отмечен многочисленными наградами, в частности, Орденом «За заслуги» I и II степени.
С 1997 года Александр Швец возглавляет редакцию «ФАКТОВ», а до этого был главным редактором газет «Киевские ведомости» и «Всеукраинские ведомости». Кроме того, он был одним из первых журналистов, кто в 1986 году готовил репортажи из зоны ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, а под его руководством редакция «ФАКТОВ» вместе с читателями собрала более миллиона долларов на оборудование для нейрохирургических операций, которое спасло тысячи жизней.
Коллеги Александра Ефимовича искренне поздравляют юбиляра и выражают глубокое уважение за его вклад в журналистику. Мы желаем мира, крепкого здоровья и неистощимой энергии.
С 70-летием, Александр Ефимович! Пусть эта знаковая дата станет началом новых свершений!199
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