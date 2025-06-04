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Масштабные кадровые изменения в ВСУ: кто возглавил ключевые военные подразделения
Отставка с должности командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого, который написал рапорт на увольнение после гибели военнослужащих учебного центра во время ракетной атаки, повлекла за собой важные кадровые изменения в ВСУ.
Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, вместе с президентом Украины и военным руководством были приняты решения, направленные на усиление обороноспособности страны.
Михаил Драпатый назначен командующим Объединенными Силами.
Он сосредоточится только на боевых вопросах, чтоб эффективно управлять фронтом. По словам министра, в Сухопутные войска вскоре будет назначен другой человек, который будет заниматься вопросами рекрутинга, мобилизации и подготовки военных.
Олег Апостол стал командующим Десантно-штурмовыми войсками, а занимавший должность командующего ДШВ Игорь Скибюк назначен заместителем начальника Генштаба ВСУ.
Также произошли изменения в командовании Силами беспилотных систем. Новым командующим назначен Роберт Бровди (Мадяр). По словам министра обороны, опыт работы Мадяра с одной из лучших бригад будет масштабирован на все командование.
Предыдущий командующий Сил беспилотных операций Вадим Сухаревский стал заместителем командующего оперативным командованием «Восток». Его главная задача — модернизация командования и внедрение новых подходов.
Как отметил Рустем Умеров, эти кадровые решения преследуют одну цель — усилить украинских военных на фронте и обеспечить их всем необходимым для эффективной борьбы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после критики власти бывшего командующего Объединенными Силами генерала Сергея Наева отправили на фронт. Зимой этого года он был назначен на должность командира тактической группы «Великая Новоселка».
Фото из открытых источников187
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