41.12 / 41.70 46.75 / 47.50
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Если трагедии повторяются, значит, моих усилий было недостаточно: Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками

16:52 1 июня 2025
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку

Во время вражеской атаки с воздуха 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Впоследствии командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый сообщил о своей отставке.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность — всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия. Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно», — написал он.

Драпатый выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

«12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны учиться, жить, бороться — не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал. Я инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь. Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли», — отметил он.

РЕКЛАМА

Как писали «ФАКТЫ», в марте военный полигон в Днепропетровской области пострадал от ракетного удара, в результате которого погибли и пострадали люди.

РЕКЛАМА
304

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Таро-прогноз на 2 июня 2025 года для всех знаков зодиака

Весам — «Король Жезлов» и лидерство, Стрельцам — «Туз Пентаклей» и интересное предложение: Таро-прогноз на 2 июня

Знаки зодиака, которым повезет в начале лета

Неожиданные возможности и шанс изменить жизнь: успех ждет пять знаков зодиака в самом начале лета-2025

Зодиак и девушка, фото из открытых источников

Ракам стоит заняться анализом бюджета и покупок, а Девам устроить себе день без суеты: чего ожидать знакам зодиака в первый день лета

Восточный гороскоп на неделю с 2 по 8 июня 2025 года

Козы получат ответы на важные вопросы, а Петухам нужно быть настороже: восточный гороскоп на неделю 2 — 8 июня

Следующий материал
Новости партнеров