Если трагедии повторяются, значит, моих усилий было недостаточно: Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками

Во время вражеской атаки с воздуха 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. Впоследствии командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-майор Михаил Драпатый сообщил о своей отставке.

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«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий, я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность. Поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность — всегда на командовании. Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия. Круговая порука и безнаказанность — яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются — значит, моих усилий было недостаточно», — написал он.

Драпатый выразил глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

«12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны учиться, жить, бороться — не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал. Я инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий, эффективности систем оповещения. Всем пострадавшим оказывается помощь. Но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли», — отметил он.

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Как писали «ФАКТЫ», в марте военный полигон в Днепропетровской области пострадал от ракетного удара, в результате которого погибли и пострадали люди.

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