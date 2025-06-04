Зеленский подписал закон о зарплатах чиновников: что должно измениться

В прошлом году в Минфине подсчитали, что в ноябре 2024 средняя заработная плата работников центральных органов государственной власти в Украине колебалась от 65,2 тыс. грн. до 118,7 тыс. грн. А сейчас президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы. Классификация позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине — бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.

Согласно закону, составляющими заработной платы государственного служащего являются:

Постоянная заработная плата:

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Должностный оклад (с 1 января 2026 минимальный размер должностного оклада не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Надбавка за выслугу лет (2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) — с 1 апреля 2025 года.

Надбавка за ранг (определяется Кабинетом министров Украины при утверждении схемы должностных окладов в должностях государственной службы), в 2025 году предполагается, что размеры останутся неизменными.

Вариативная заработная плата:

Месячная премия (не может превышать 30% размера должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца).

Квартальная премия (не может превышать 90% размера должностного оклада государственного служащего за фактически отработанное время в течение квартала).

Премия по результатам ежегодной оценки.

Отметим, что соответствующий закон был принят парламентом в марте этого года. Документ предусматривает повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70−90% аналогичных должностей в частном секторе. Кстати, в апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысяч гривен (по сравнению с апрелем 2024 года она увеличилась на 19,3%). Это гораздо больше, чем в целом по Украине (19,9 тысяч гривен).

Фото Pixabay

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