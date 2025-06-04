- 00:12 Криштиану Роналду «похоронил» в Мюнхене Германию и вывел Португалию в финал Лиги наций: видеообзор матча
- 04.06 22:27 Как лакомиться одним из любимых десертов французов: эти нюансы надо знать
- 04.06 22:00 Творожные кексы от кулинара-гастроблогера Марины Гармаш: готовятся очень легко
- 04.06 21:30 Безумный ажиотаж и споры: Дженнифер Лопес возрождает карьеру
- 04.06 21:00 Это важный сигнал от организма: на какие симптомы следует обратить внимание после поедания клубники
- 04.06 20:45 «В скульптурной группе „Энеида“ есть даже… бог гопака», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 04.06 20:33 Мечтал о дочке: на Донетчине в бою погиб машинист из Никополя
- 04.06 20:08 Пхали со шпинатом и курицей: можно тем, кто сидит на диете
- 04.06 19:57 Девам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклей»;, а Весам — «Колесо Фортуны»: гороскоп и советы карт на 5 июня
- 04.06 19:45 В армию оккупантов передали партию новых танков: создадут ли они проблемы ВСУ
- 04.06 19:40 Настя-«взрывчатка»: Каменских показала свой любимый способ макияжа
- 04.06 19:37 Государство, бизнес и общественность объединяют усилия для противодействия игровой зависимости: о чем идет речь
Зеленский подписал закон о зарплатах чиновников: что должно измениться
В прошлом году в Минфине подсчитали, что в ноябре 2024 средняя заработная плата работников центральных органов государственной власти в Украине колебалась от 65,2 тыс. грн. до 118,7 тыс. грн. А сейчас президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.
Об этом сообщили в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы. Классификация позволит сравнивать оплату труда на госслужбе с рынком труда в Украине — бухгалтеров с бухгалтерами, юристов с юристами, HR с HR, а не госслужащих в целом с обезличенным рынком.
Согласно закону, составляющими заработной платы государственного служащего являются:
Постоянная заработная плата:
- Должностный оклад (с 1 января 2026 минимальный размер должностного оклада не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц).
- Надбавка за выслугу лет (2% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада) — с 1 апреля 2025 года.
- Надбавка за ранг (определяется Кабинетом министров Украины при утверждении схемы должностных окладов в должностях государственной службы), в 2025 году предполагается, что размеры останутся неизменными.
Вариативная заработная плата:
- Месячная премия (не может превышать 30% размера должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца).
- Квартальная премия (не может превышать 90% размера должностного оклада государственного служащего за фактически отработанное время в течение квартала).
- Премия по результатам ежегодной оценки.
Отметим, что соответствующий закон был принят парламентом в марте этого года. Документ предусматривает повышение зарплат чиновников. Планируется поднять зарплаты до 70−90% аналогичных должностей в частном секторе. Кстати, в апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысяч гривен (по сравнению с апрелем 2024 года она увеличилась на 19,3%). Это гораздо больше, чем в целом по Украине (19,9 тысяч гривен).
Фото Pixabay247
Читайте нас в Facebook
Девам — «Мир», Овнам — «Королева Пентаклей»;, а Весам — «Колесо Фортуны»: гороскоп и советы карт на 5 июня