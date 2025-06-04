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Не любовь, а бизнес: Меган Маркл и принц Гарри переживают кризис
Совместные публичные появления Меган Маркл и принца Гарри становятся все более редкими. Близкие к ним источники утверждают, что их отношения переживают кризис, который Сассексы не подтверждают.
«Единственное, что их держит вместе, это не любовь, а бизнес», — рассказывают они, пишет edatv.news.
В центре внимания — шокирующая цифра: 80 миллионов долларов. Эта сумма стала частью финансового соглашения, которое Меган планирует заключить в случае развода. Соглашение включает сохранение ее титула, образа жизни и исключительную опеку над детьми.
Меган осознает, что ее позиция в СМИ тесно связана с королевской семьей. Хотя она пыталась построить свою независимую идентичность, ее актуальность все еще зависит от титула, который она носит.
«Потеря этой связи может означать резкое падение ее влияния в СМИ и бизнесе», — говорят источники.
Для пары оставаться вместе — это больше, чем сентиментальность и эмоции. Сохранение союза также означает сохранение империи, построенной совместными усилиями. Развод означал бы разрушение имиджа, который сделал их уникальными и узнаваемыми во всем мире.
«Если Меган и Гарри разведутся, не только их брак распадется, но и их империя потерпит крах. Эта реальность показывает, что связь между ними выходит за рамки эмоционального», — добавляют инсайдеры.
Ранее «ФАКТЫ» писали об условиях, которые поставил Netflix Меган Маркл для продления многомиллионного контракта.103
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