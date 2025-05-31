Больше, чем когда-либо: СМИ о кризисе между Меган и Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл решили разделить свои графики и посещать официальные мероприятия самостоятельно. Это стало понятно из последнего заявления, опубликованного герцогом и герцогиней Сассекскими, где видно, что они сами посещают соответствующие мероприятия. К примеру, Гарри поехал в Шанхай, чтобы принять участие в конференции Envision 2025 в поддержку окружающей среды. А тем временем Меган решила остаться в Калифорнии, чтобы подготовить следующий подкаст и поработать над личным брендом. Маркл также сосредоточена на своем документальном фильме Netflix «С любовью, Меган», пишет catalunyadiari.com.

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Новая профессиональная стратегия супругов состоит в том, чтобы каждый посещал свои соответствующие мероприятия, чтобы не мешать друг другу. Кроме того, это позволяет им сосредоточиться на индивидуальных проектах. Принц Гарри усиленно занимается благотворительной деятельностью.

Меж тем Меган придерживается менее насыщенного графика. Бывшая актриса наслаждается временем, проведенным дома, одновременно занимаясь своим подкастом Confessions of a Female Founder. Кроме того, Маркл продолжает развивать бренд средств ухода за собой и изделий ручной работы.

Этот профессиональный развод также соответствует семейным соображениям, позволяя одному из них оставаться дома с детьми, пока другой выполняет публичные обязанности. В этом смысле, кажется, что Меган меньше путешествует, что позволяет ей следить за Арчи и Лилибет.

Тот факт, что принц Гарри и Меган разделили свои графики, вызывает слухи о кризисе в браке. Однако последние публикации актрисы показывают, что они объединены больше, чем когда-либо. То, что они разделили свои пути, относится только к профессиональной сфере, поскольку они продолжают проводить время вместе как семья. Кроме того, Гарри и Меган сотрудничают в совместных проектах через свой фонд Archewell Foundation.

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Их приверженность к благополучию детей и роль родителей остается важнейшим приоритетом в их жизни. Оба верят, что этот этап укрепит их отношения, показав, что взаимное уважение и независимость могут гармонично сосуществовать.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Меган Маркл эмоционально рассказала о пережитом вместе с принцем Гарри.

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