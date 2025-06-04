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Нова лазерна корекція в Німецькій офтальмологічній клініці
Лазерна корекція зору — це не новинка, а перевірена часом методика, яка вже понад 50 років допомагає ефективно справлятися з короткозорістю, далекозорістю та астигматизмом. Сьогодні завдяки сучасним технологіям та міжнародному досвіду пацієнти отримують ще більш безпечний та точний результат.
Доктор медичних наук, офтальмохірург, міжнародний експерт і засновниця Німецької офтальмологічної клініки Наталія Фостер ділиться особистим досвідом і відповідає на найпоширеніші запитання пацієнтів у форматі бліц-інтерв'ю. Її професійний шлях пов’язаний з керівництвом великою клінікою в Лондоні, постійною співпрацею з провідними європейськими офтальмологами та впровадженням найкращих світових практик у Києві.
— З якого віку можна робити лазерну корекцію?
— З 18 років. До цього віку око ще продовжує рости, і проводити корекцію передчасно недоцільно.
— Чи варто й надалі носити окуляри та лінзи, якщо вже можна зробити корекцію?
— Немає необхідності зволікати з цим рішенням. Лінзи й окуляри — це тимчасове рішення. Контактні лінзи можна носити не більше 3 годин на день — це загальноприйнята практика у світовій офтальмології. Ми не проти красивих аксесуарів, але нехай це будуть стильні сонцезахисні окуляри без діоптрій.
— Чи можна робити лазерну корекцію до вагітності?
— Так, і навіть рекомендується. Міфи про протипоказання давно розвіяні офтальмологами в усьому світі.
— Які методики корекції існують?
— Є кілька основних.
- Фемтосекундний лазер: використовуються два лазери, процедура триває близько 30 хвилин. Метод визнаний застарілим.
- Ласік: класична методика з чудовими результатами та швидким відновленням.
- ФРК: також класична методика, але з тривалішим періодом реабілітації (до тижня).
— Яку методику використовує Німецька офтальмологічна клініка?
— Ми застосовуємо удосконалену 3D-технологію лазерної корекції з максимально точним моделюванням. Пацієнти вже відзначили високу точність і комфорт процедури.
— Що гарантує якість?
— Медичний контроль усіх клінічних результатів здійснює професор, доктор медичних наук Оксана Петрівна Вітовська. Її досвід і щоденна залученість дозволяють лікарям отримувати своєчасні консультації та приймати точні рішення.
Наталія Фостер активно співпрацює з провідними офтальмологами Європи, включно з німецьким професором, доктором медичних наук Гергом Уве Ауфертом — одним із визнаних експертів у сфері лазерної корекції зору. Такий обмін знаннями дозволяє впроваджувати найефективніші методи лікування в практику Німецької офтальмологічної клініки в Києві.
Німецька офтальмологічна клініка розташована в самому центрі старого Києва, на Європейській площі Хрещатика. Ми раді приймати пацієнтів з усієї України й постійно вдосконалюємо якість наших послуг.
Миру нам усім — і доброго зору!
Детальніше — на сайті klinika.ua
Ліцензія МОЗ за посиланням.7
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