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Мир

Большая поставка дронов: сколько и когда Великобритания планирует передать БпЛА Украине

15:24 5 июня 2025
Кир Стармер осматривает британские дроны на выставке

Великобритания заявляет о намерении поставить Украине 100 000 дронов до конца текущего финансового года в апреле 2026 года, увеличив количество поставленных дронов в десять раз.

«Великобритания усиливает свою поддержку Украины, поставляя в этом году сотни тысяч дронов и достигая значительной вехи в поставках критически важных артиллерийских боеприпасов», — сказал министр обороны Джон Хили в заявлении, опубликованном незадолго до встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоящей из 50 стран, в Брюсселе, сообщает Reuters.

Хили подтвердит запланированную поддержку на встрече, которая проводится совместно с Германией. Пакет дронов на сумму 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов) является частью более широкой инициативы военной поддержки Украины на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, объявило правительство.

Помимо беспилотников, с начала 2025 года Великобритания уже завершила поставки 140 тысяч артиллерийских снарядов в Украину. Вместе с тем страна планирует инвестировать еще 247 миллионов фунтов в подготовку украинских военных.

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Ранее в «ФАКТАХ» публиковалось заявление премьера Британии Кира Стармера о том, что линии сражения в Украине — это «передовая линия западных ценностей».

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