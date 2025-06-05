Сплошные проблемы: возвращение Меган Маркл в Instagram доставило хлопот принцу Уильяму и принцессе Кейт

Возвращение Меган Маркл в Instagram вызвало проблемы для принца Уильяма и принцессы Кейт с точки зрения просмотров их видео. Речь идет о том, что видео герцогини Сассекской в Instagram, известные как «рилс», получили значительно большее количество просмотров, чем публикации принца Уильяма и принцессы Кейт в 2025 году. И это учитывая то, что у Меган гораздо меньше подписчиков, пишет gbnews.

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С момента своего неожиданного возвращения в социальные сети в начале года после почти четырехлетнего отсутствия, у Меган было в среднем 7,6 миллиона просмотров на ролик в 22 публикациях. Более того, ее контент набрал 168 миллионов просмотров, а самый популярный ролик, объявляет о ребрендинге ее интернет-магазина с American Riviera Orchard на As Ever, достиг 26,9 миллиона просмотров с февраля.

Напомним, 14 января этого года принцесса Кейт в своих социальных сетях сообщила, что поборола рак и сейчас находится в состоянии ремиссии. «Я, как и раньше, сосредоточена на выздоровлении. Все, кто сталкивался с диагнозом „рак“, знают, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку», — написала Кейт Миддлтон.

Напомним, ранее в сети раскритиковали новое шоу Меган Маркл и назвали его тренировкой в нарциссизме.

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