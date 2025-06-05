- 00:00 Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 05.06 22:28 Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции
- 05.06 22:01 Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят
- 05.06 21:31 Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
- 05.06 21:02 Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки
- 05.06 20:35 Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении
- 05.06 20:07 Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично
- 05.06 19:57 «Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб
- 05.06 19:54 Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры
- 05.06 19:46 Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
- 05.06 19:31 Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
- 05.06 19:19 «Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
Сплошные проблемы: возвращение Меган Маркл в Instagram доставило хлопот принцу Уильяму и принцессе Кейт
Возвращение Меган Маркл в Instagram вызвало проблемы для принца Уильяма и принцессы Кейт с точки зрения просмотров их видео. Речь идет о том, что видео герцогини Сассекской в Instagram, известные как «рилс», получили значительно большее количество просмотров, чем публикации принца Уильяма и принцессы Кейт в 2025 году. И это учитывая то, что у Меган гораздо меньше подписчиков, пишет gbnews.
С момента своего неожиданного возвращения в социальные сети в начале года после почти четырехлетнего отсутствия, у Меган было в среднем 7,6 миллиона просмотров на ролик в 22 публикациях. Более того, ее контент набрал 168 миллионов просмотров, а самый популярный ролик, объявляет о ребрендинге ее интернет-магазина с American Riviera Orchard на As Ever, достиг 26,9 миллиона просмотров с февраля.
Напомним, 14 января этого года принцесса Кейт в своих социальных сетях сообщила, что поборола рак и сейчас находится в состоянии ремиссии. «Я, как и раньше, сосредоточена на выздоровлении. Все, кто сталкивался с диагнозом „рак“, знают, что нужно время, чтобы привыкнуть к новой нормальной жизни. Спасибо всем за вашу постоянную поддержку», — написала Кейт Миддлтон.
Напомним, ранее в сети раскритиковали новое шоу Меган Маркл и назвали его тренировкой в нарциссизме.117
Читайте нас в Facebook