- 00:00 Чемпионы Европы забили пять мячей Мбаппе и компании и сыграют в финале Лиги наций: видеообзор матча
- 05.06 22:28 Модный цветок в букете: с какими растениями сочетать и как продлить жизнь композиции
- 05.06 22:01 Фантастически вкусный соус: простота приготовления и результат вас восхитят
- 05.06 21:31 Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
- 05.06 21:02 Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки
- 05.06 20:35 Как бы ни было страшно на позициях — держался непоколебимо: командир миномета с Виннитчины погиб на Донецком направлении
- 05.06 20:07 Рыбный салат с булгуром: вкусно и диетично
- 05.06 19:57 «Россияне готовят удар. Есть информация, что это будет сегодня ночью»: нардеп Костенко поделился тревожной информацией спецслужб
- 05.06 19:54 Благодарность США и ни слова об Украине: Ломаченко объявил о завершении карьеры
- 05.06 19:46 Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений
- 05.06 19:31 Обязательно сделайте это с огурцами в начале июня: советы опытной огородницы
- 05.06 19:19 «Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
«Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен
Борщ в Украине становится роскошью из-за роста цен на составляющие его продукты. В то же время появилась надежда на некоторое снижение цен по одному из его главных ингредиентов — капусте, поскольку производители предлагают овощи нового урожая еще и по сниженным ценам.
Так, сообщает мониторинговая платформа EastFruit, капусту нового урожая производители продают по заметно сниженным ценам от 13 до 22 гривен за килограмм. Это почти на 40% ниже чем раньше, что имеет свое объяснение.
Аналитики EastFruit пояснили, что такой демпинг связан с падением качества капусты из-за недавних дождей, а также улучшением погоды после дождей и града, что привело к росту овоща, предлагаемого к продаже. Иными словами, падение оптовых цен на капусту нового урожая является временным явлением.
Тем не менее как уточняют в EastFruit, хотя капуста нового урожая в продаже производителями упала, в целом пока ее продают слишком мало для заметного падения цен на рынке. К примеру, в сравнении с июнем 2024 года молодая капуста сейчас стоит в 3 раза дороже. Так, по данным портала «Минфин», средняя цена капусты нового урожая сегодня 3838,7 грн/кг против 11,4 грн за кило в июне 2024-го.
Как писали «ФАКТЫ», к осени в Украине ожидается заметное снижение цен на сезонные овощи, такие как капуста, свекла, морковь, картофель, томаты и огурцы. В то же время цены на мясо, хлеб и муку могут вырасти из-за негативных прогнозов на урожай зерновых.77
Читайте нас в Facebook