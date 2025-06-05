«Золотая» капуста: на рынке появился овощ нового урожая, стоит ли ожидать падения цен

Борщ в Украине становится роскошью из-за роста цен на составляющие его продукты. В то же время появилась надежда на некоторое снижение цен по одному из его главных ингредиентов — капусте, поскольку производители предлагают овощи нового урожая еще и по сниженным ценам.

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Так, сообщает мониторинговая платформа EastFruit, капусту нового урожая производители продают по заметно сниженным ценам от 13 до 22 гривен за килограмм. Это почти на 40% ниже чем раньше, что имеет свое объяснение.

Аналитики EastFruit пояснили, что такой демпинг связан с падением качества капусты из-за недавних дождей, а также улучшением погоды после дождей и града, что привело к росту овоща, предлагаемого к продаже. Иными словами, падение оптовых цен на капусту нового урожая является временным явлением.

Тем не менее как уточняют в EastFruit, хотя капуста нового урожая в продаже производителями упала, в целом пока ее продают слишком мало для заметного падения цен на рынке. К примеру, в сравнении с июнем 2024 года молодая капуста сейчас стоит в 3 раза дороже. Так, по данным портала «Минфин», средняя цена капусты нового урожая сегодня 3838,7 грн/кг против 11,4 грн за кило в июне 2024-го.

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Как писали «ФАКТЫ», к осени в Украине ожидается заметное снижение цен на сезонные овощи, такие как капуста, свекла, морковь, картофель, томаты и огурцы. В то же время цены на мясо, хлеб и муку могут вырасти из-за негативных прогнозов на урожай зерновых.

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