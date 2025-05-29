Борщ может стать роскошью: в Украине дорожают основные ингредиенты блюда

Основные ингредиенты традиционного украинского борща в мае продолжают дорожать. Так, мясо, картофель и капуста прибавили в цене, хотя остается вариант и сэкономить благодаря снижению цен.

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Как сообщает «Главком» со ссылкой на гендиректора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, картофель стоит довольно дорого — около 35 гривен за 1 килограмм. Правда в будущем есть надежда, что цена на него упадет. Также эксперт отметил подорожание капусты, хотя это и коснулось только овоща нового урожая.

Так, по данным портала Минфин, хотя молодая капуста заметно упала в цене — до 51 гривны за кило после 85 грн в апреле, белокочанная в сравнении с апрелем подорожала с 55 до 75 грн за килограмм. С картофелем ситуация несколько обратная — и «старый» и «молодой» картофель в сравнении с апрелем выросли в цене с 32 до 35−36 грн и с 42 до 80 грн за килограмм соответственно.

Также идет вверх и цена на третий главный ингредиент борща — мясо, причем на все его виды. Так, грудинка свинины выросла в цене с 201 гривны за килограмм в апреле, до 213 гривен за кило в мае. Если же попытаться сэкономить и сварить борщ на курятине, то цена тушки курицы также выросла — с 98 гривен за кило в апреле до 114 гривен в мае.

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Однако ожидается, что овощи борщевого набора летом должны будут упасть в цене из-за влияния сезонного фактора, то есть нового урожая.

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