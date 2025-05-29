- 29.05 22:26 Как есть пахлаву: некоторые тонкости вас удивят
- 29.05 21:59 Вареники с вишнями: вкусны как горячими, так и холодными
- 29.05 21:57 Успех «Ворсклы» и фиаско «Левого берега»: видеообзоры первых матчей плей-офф за места в УПЛ
- 29.05 21:29 Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм дал трогательный комментарий на фоне семейного разрыва с Бруклином
- 29.05 21:00 Самые распространенные ошибки при выращивании помидоров: не повторяйте их, иначе останетесь без урожая
- 29.05 20:36 Почти два года теплилась надежда: на Харьковщине погиб офицер-пограничник с Буковины
- 29.05 20:11 Только одна таблетка — и томаты не болеют: аптечный секрет для бешеного урожая
- 29.05 20:08 Караимские пирожки: вкусная выпечка, которая точно покорит гурманов
- 29.05 19:54 Стрельцам — «Мир», Девам — «Сила», а Ракам — «Верховная Жрица»: Таро-прогноз и советы карт на 30 мая
- 29.05 19:45 Оккупанты придумали новую защиту для своей бронетехники: стоит ли ее опасаться и о чем это говорит
- 29.05 19:21 Не всегда идеально: известный музыкант удивил признанием
- 29.05 19:00 Часть киевлян может получить выплаты на сумму от 10 до 40 тысяч грн: кому власти заплатят такие деньги
Борщ может стать роскошью: в Украине дорожают основные ингредиенты блюда
Основные ингредиенты традиционного украинского борща в мае продолжают дорожать. Так, мясо, картофель и капуста прибавили в цене, хотя остается вариант и сэкономить благодаря снижению цен.
Как сообщает «Главком» со ссылкой на гендиректора Украинской аграрной конфедерации Павла Коваля, картофель стоит довольно дорого — около 35 гривен за 1 килограмм. Правда в будущем есть надежда, что цена на него упадет. Также эксперт отметил подорожание капусты, хотя это и коснулось только овоща нового урожая.
Так, по данным портала Минфин, хотя молодая капуста заметно упала в цене — до 51 гривны за кило после 85 грн в апреле, белокочанная в сравнении с апрелем подорожала с 55 до 75 грн за килограмм. С картофелем ситуация несколько обратная — и «старый» и «молодой» картофель в сравнении с апрелем выросли в цене с 32 до 35−36 грн и с 42 до 80 грн за килограмм соответственно.
Также идет вверх и цена на третий главный ингредиент борща — мясо, причем на все его виды. Так, грудинка свинины выросла в цене с 201 гривны за килограмм в апреле, до 213 гривен за кило в мае. Если же попытаться сэкономить и сварить борщ на курятине, то цена тушки курицы также выросла — с 98 гривен за кило в апреле до 114 гривен в мае.
Однако ожидается, что овощи борщевого набора летом должны будут упасть в цене из-за влияния сезонного фактора, то есть нового урожая.101
Читайте нас в Facebook