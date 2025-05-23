Цены взлетят? Какие продукты могут подорожать до осени

Несмотря на ожидания специалистов, что цены не будут значительно расти на ряд продуктов, в целом подорожание продуктов продолжается. Даже больше — темпы подорожания достигли 20%.



По итогам прошлого месяца темпы подорожания сырых пищевых продуктов ускорились до 22,2% в годовом исчислении.

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По данным Госстата, больше всего за год подорожали овощи «борщевого набора» Так, капуста выросла в цене почти в четыре раза (на 267,4%) до 49,7 грн за килограмм, а морковь — втрое (на 205,9%) до 39 грн за килограмм.

Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) в майском аналитическом отчете приводит показатель в 52% удорожания продуктов для приготовления борща в 2025 году.

Среди других позиций, значительно выросших в цене, крупа гречневая (на 44,3% до 35,9 грн за килограмм), подсолнечное масло (на 40,5% до 80,2 грн за литр) и масло сливочное (на 32% до 108,0 грн за 200 грамм).

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Мука за год стала дороже на 24,7% до 21,4 грн за килограмм.

Сейчас цены растут на свинину, и в ближайшее время эта тенденция не изменится. В частности, за месяц ошеек подорожал на 20% в среднем до 330 грн/кг. Аналитики УКАБ отмечают, что основной причиной стало сокращение поголовья свиней по сравнению с прошлым годом и уменьшения объемов производства мяса. Хотя объемы импорта свинины увеличились, это не сможет полностью компенсировать дефицит на внутреннем рынке.

Стоимость говядины также выросла на 6% до 317 грн/кг под давлением роста цен на свинину и уменьшение поголовья.

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Цена на курятину растет из-за увеличения стоимости кормов и стабильного спроса как на один из самых дешевых видов животного белка.

Также наблюдается тенденция к удорожанию хлебобулочных изделий. За прошлый месяц в цене вырос пшеничный хлеб. К примеру, по данным Минфина, нарезка хлеба весом 650 граммов в апреле по супермаркетам стоила 41,53 грн, а на 22 мая цена скала 49,5 грн.

Стоимость хлеба зависит от цен на электроэнергию, логистику, и ключевое — на муку, а значит важно то, какой будет урожайность пшеницы.

По прогнозам Всеукраинского аграрного совета, урожай 2025 озимой пшеницы может оказаться под угрозой из-за неблагоприятной засушливой погоды, что может негативно сказаться на объемах производства и будет влиять на цены в ближайшие месяцы.

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Рост цен на пищевые продукты в Украине обусловлен комплексом факторов:

- инфляция. Несмотря на ускорение инфляции весной, НБУ прогнозирует, что к концу года темпы роста цен снизятся, а инфляция составит менее 10%.

- затраты на производство. Рост цен на топливо, электроэнергию, корма для животных, удобрения и другие составляющие производства отражается на конечной стоимости продуктов.

- погодные условия. Неурожайные годы, вызванные заморозками или засухами, приводят к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, как это было в прошлом году.

- курс валют. Стоимость импортируемых продуктов зависит от курсовых колебаний.

- логистика и безопасность. Продолжение военных действий и связанные с ними риски и затраты на логистику также влияют на ценообразование.



Но несмотря на общую тенденцию роста цен, есть и категории продуктов, стоимость которых может оставаться относительно стабильной в ближайшее время или даже снижаться.

Ожидается, что к осени цены на сезонные овощи, такие как капуста, свекла, морковь и картофель, снизятся благодаря поступлению в продажу продукции нового сезона от украинских аграриев.

Огурцы и помидоры будут дешеветь с увеличением предложения по украинским теплицам и открытому грунту.

Масло подсолнечника, несмотря на незначительный рост в начале месяца, может удерживать цену стабильной благодаря росту объемов переработки подсолнечника.

Также прогнозируется относительная стабильность цен на яйца в теплый период года.

Также напомним, что из-за майских заморозков украинцы могут остаться без фруктов.

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