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Не упустить свой шанс: конец недели принесет удачу пяти знакам зодиака
Четверг, 5 июня, отличное время, чтобы отпустить старые тревоги и сделать шаг навстречу новому. Именно в конце недели, с 6 по 8 июня, космическая энергия будет особенно благосклонна к некоторым представителям зодиакального круга.
Астрологи назвали пять счастливчиков, которым звезды обещают успех и неожиданные подарки судьбы.
Овен
Овны в конце недели не только смогут справиться с поставленными задачами, но и сделают намного больше. Не бойтесь рисковать: интуиция не подведет. Главное быть в движении и не сомневаться в себе. Деньги могут прийти оттуда, откуда их совсем не ждали.
Близнецы
Близнецы получат интересные предложения, стоит только проявить инициативу. Удачное время для начала нового проекта. Возможен выигрыш или сюрприз от близкого человека.
Лев
Львы могут оказаться в непростой ситуации, но она разрешится в их пользу. Удача придет через творчество, признание или даже небольшую авантюру. Финансовая сторона тоже порадует. Вы почувствуете прилив сил и вдохновения.
Стрелец
Стрельцы в конце недели могут реализовать давнюю заветную мечту. Звезды обещают удачу в путешествиях и переговорах. Возможны крупные новости, связанные с работой. Хорошее время для инвестиций или покупок.
Водолей
Водолеям крупно повезет — они окажутся в нужном месте в нужное время. Нестандартное мышление станет их главным преимуществом. Деньги, поддержка — все это возможно уже в эти выходные. Главное — быть открытым миру и новым возможностям.
А что обещает гороскоп для всех знаков зодиака от мольфара Макса Гордеева на июнь, читайте на сайте «ФАКТОВ».335
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