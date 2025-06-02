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Гороскоп от мольфара на июнь: Ракам — эмоциональное обновление, Рыбам — семейный уют, а Девам — профессиональный рост
Мольфар Макс Гордеев, сегодня утром передавший украинцам послание от Вселенной, составил гороскоп на первый месяц лета. Этот гороскоп с предсказаниями для представителей каждого знака Зодиака публикует издание УНИАН.
Гороскоп для Козерога на июнь 2025 года.
Июнь 2025 для Козерогов — месяц для достижений в работе и здоровье. Начало месяца будет благоприятно для улучшения рутинных дел и профессиональных обязанностей. В конце июня, когда Солнце войдет в созвездие Рака, внимание будет перемещено на партнерские отношения и сотрудничество.
Благоприятные дни: 5, 11, 17, 23, 29
Неблагоприятные дни: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Водолея на июнь 2025 года
Июнь для Водолеев — время творчества и самовыражения. Начало месяца принесет вдохновение для творчества и романтики. В конце месяца фокус сместится на работу и здоровье, открывая возможности для новых привычек.
Благоприятные дни: 4, 10, 16, 22, 28
Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Рыб на июнь 2025
Июнь для Рыб — месяц эмоционального исцеления и семейного уюта. Начало месяца подчеркнет важность дома и родных. В конце июня появится большее вдохновение для творчества и самовыражения.
Благоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27
Неблагоприятные дни: 6, 12, 18, 24, 30
Гороскоп для Овна на июнь 2025
Июнь для Овнов — время активных изменений и внутреннего роста. Начало месяца принесет новые возможности для коммуникации и путешествий. В конце июня внимание сместится на семью и эмоциональную стабильность.
Благоприятные дни: 5, 11, 17, 23, 29
Неблагоприятные дни: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Тельца на июнь 2025
Июнь для Тельцов — месяц финансового укрепления и внутренней стабильности. Начало месяца благоприятно для финансовых вопросов и пересмотра бюджета. В конце июня внимание сместится на общение и обучение.
Благоприятные дни: 4, 10, 16, 22, 28
Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Близнецов на июнь 2025 года.
Июнь для Близнецов — месяц самовыражения и новых начинаний. Начало месяца принесет новые возможности для лидерства и инициативы. В конце июня внимание будет переключено на финансы и материальную стабильность.
Благоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27
Неблагоприятные дни: 6, 12, 18, 24, 30
Гороскоп для Рака на июнь 2025
Июнь для Раков — месяц внутреннего исцеления и духовного обновления. Начало месяца благоприятно для отдыха и саморазмышлений. В конце июня появится возможность самовыражения и новых начинаний.
Благоприятные дни: 5, 11, 17, 23, 29
Неблагоприятные дни: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Льва на июнь 2025
Июнь для Львов — время социальной активности и командной работы. Начало месяца принесет возможности для расширения социальных связей. В конце июня внимание сместится на внутренний мир и потребность в отдыхе.
Благоприятные дни: 4, 10, 16, 22, 28
Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Девы на июнь 2025
Июнь для Дев — месяц профессионального роста и баланса между работой и отдыхом. Начало месяца благоприятно для карьеры и проявления инициативы. В конце июня внимание переместится на дружеские связи и общие цели.
Благоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27
Неблагоприятные дни: 6, 12, 18, 24, 30
Гороскоп для Весов на июнь 2025 года
Июнь для Весов — время расширения горизонтов и интеллектуального роста. Начало месяца принесет новые возможности для путешествий и духовного развития. В конце июня внимание сместится на карьеру и профессиональное признание.
Благоприятные дни: 5, 11, 17, 23, 29
Неблагоприятные дни: 2, 8, 14, 20, 26
Гороскоп для Скорпиона на июнь 2025 года
Июнь для Скорпионов — месяц трансформации и финансовых возможностей. Начало месяца приведет к изменениям в финансах и глубоким эмоциональным связям. В конце июня сместится фокус на обучение и расширение кругозора.
Благоприятные дни: 4, 10, 16, 22, 28
Неблагоприятные дни: 1, 7, 13, 19, 25
Гороскоп для Стрельца на июнь 2025
Июнь для Стрельцов — время для партнерства и совместных проектов. Начало месяца принесет новые возможности для укрепления отношений. В конце июня внимание сместится на трансформацию и финансовые возможности.
Благоприятные дни: 3, 9, 15, 21, 27
Неблагоприятные дни: 6, 12, 18, 24, 30
Ранее известный астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила прогноз на июнь 2025 года для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц будет спокойным и принесет долгожданное решение многих проблем.18609
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Гороскоп от мольфара на июнь: Ракам — эмоциональное обновление, Рыбам — семейный уют, а Девам — профессиональный рост