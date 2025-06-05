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Рождена звездой: отец Бейонсе вспоминает, как он это понял
Мэтью Ноулз, отец легендарной музыкальной иконы Бейонсе, младшая дочь которой дебютировала на большой сцене, понял еще на школьном шоу талантов, что его дочь рождена звездой. 73-летний музыкант, который руководил 43-летней певицей во время ее участия в Destiny's Child и в начале сольной карьеры, вспоминает, как понял, что его дочери суждено стать звездой, еще когда она училась в начальной школе, пишет The News.
Во время разговора с журналистами он поделился: «Готовясь к выступлению, Бейонсе сказала: „Я хочу выиграть свой приз в размере 100 долларов и свой трофей. Я знаю, что выиграю“. Затем она вышла на сцену и стала другим человеком. Я уже тогда знал, что она этого хочет».
Однако Мэтью с гордостью говорит, что он лучший менеджер Бейонсе, и считает себя тем, кто сформировал ее первые альбомы и проложил путь к ее огромному успеху.
«После 21 года работы менеджером Бейонсе я улыбаюсь, потому что даже сейчас музыкальные журналы говорят о ее 20 лучших поп-песнях, 70 процентов из которых из её первых четырёх альбомов, в которых я принимал участие, — вспомнил он. — Знать, что я был частью этого, что я дал ей понять важность развития бренда, и что 30−40 процентов ее команды — это люди, которых я нанял 30 лет назад… Это заставляет меня гордиться и быть благодарным за то, что я создал дорожную карту для успеха Бейонсе. Это заставляет меня чувствовать себя хорошо».
Ранее сообщалось, что Меган Маркл не смогла в своем подкасте «разговорить» маму Бейонсе.
Фото Getty Images65
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