Снова неудача: Меган Маркл не смогла в своем подкасте «разговорить» маму Бейонсе

В свое время супруга принца Гарри Меган Маркл сильно нервничала, так как не могла найти гостей для своего подкаста «Исповедь женщины-основательницы». Но, похоже, найти гостей — это лишь половина дела — нужно еще научиться задавать интересные вопросы во время разговора на камеру, пишут зарубежные СМИ.

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При этом они ссылаются на беседу Меган Маркл с Тиной Ноулз, матерью известных певиц Соланжа и Бейонсе.

Бейонсе и ее мать

На днях Меган выпустила свой последний бонусный эпизод как сюрприз для поклонников. Однако этот эпизод стал ужасным завершением подкаста, потому что она снова совершала те же ошибки.

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В США все хорошо знают, что недавно выпустившая свои мемуары «Матриарх» Тина Ноулз является поразительно влиятельным гостем, дочери которых доминировали в музыкальной индустрии на протяжении десятилетий, как сольные исполнители, так и в группах. Ее идеи и опыт, а также ее знания в парикмахерском бизнесе и музыкальной индустрии могли бы придать реальную глубину разговора в то время, когда элиты музыкальной индустрии находятся под пристальным вниманием.

На протяжении всего финального эпизода Меган вовсю пыталась эффективно вести дискуссию, но очень часто сосредотачивалась на собственном бренде. Например, сравнивая срок годности средств по уходу за волосами Тины с ее джемами или направляя начало разговоров о Бейонсе на свой собственный жизненный опыт, она теряла предложенные возможности продолжить обсуждение интригующих моментов.

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Понятно, что основное внимание в интервью Тины Ноулз должно было сосредоточиться на ее собственном жизненном опыте и полученных уроках, но Меган ничего не сделала, чтобы привлечь 311 миллионов поклонников Бейонсе в социальных сетях.

Конечно, Тина касалась детства своей дочери и объясняла, как суперзвезда могла стать парикмахером после того, как выросла, наблюдая, как ее мама работает в интригующем салоне, зная путь, который она в конце концов выбрала.

«Слушая каждый эпизод „Исповеди женщины-основательницы“, я описала бы Меган как излишне увлеченную собой. Мы слышали множество одних и тех же историй о Меган Маркл с тех пор, как она покинула королевскую семью в 2020 году — от ее документальных фильмов на Netflix до интервью с Опрой Уинфри, повторять одни и те же истории», — так оценила ее работу одна из слушательниц.

Несмотря на явный потенциал Тины Ноулз для повышения уровня эпизода, интервьюер не смогла выявить ее убедительные истории и точки зрения, и эпизод казался скорее упущенным шансом, чем прорывом, которым он мог бы стать.

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«Есть так много областей, которые можно было бы исследовать в подкасте — сама Тина, или больше детских историй о Соланже и Бейонсе, которые привлекли бы больше поклонников музыки», — пишут в отзывах слушатели.

«На протяжении всего эпизода слишком много времени было потрачено напрасно на восклицания Меган, которые она выдавала, когда гость подкаста появлялся на экране, и пыталась вести говорящую „светские беседы“. Но в наши дни подкастов много, а время у слушателей ограничено, поэтому люди предпочитают усвоить полезную информацию, чем выслушать очередной упущенный случай», — высказываются о подкасте другие.

Все они высказывают мнение, что, похоже, Меган больше хочется говорить о себе, собственных детях и муже-принце, а не о гостях своего подкаста.

Напомним, ранее эксперт по языку тела Джуди Джеймс прокомментировала отношения между принцем Гарри и Меган Маркл, назвав их «зудом седьмого года после брака».

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