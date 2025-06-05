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«Другого такого мир не знал»: умер сооснователь легендарной группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

16:36 5 июня 2025
Анатолий Гуницкий, фото из открытых источников

Несколько дней назад скончался молдавский композитор, народный артист СССР Евгений Дога. А сегодня стало известно о смерти поэта, драматурга, журналиста и одного из основателей группы «Аквариум» Анатолия Гуницкого, пишет «Медуза».

Гуницкий также известен под прозвищами Джордж и Старый рокер. Он умер в Петербурге в возрасте 71 года, сообщил Борис Гребенщиков.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал Гребенщиков в соцсети.

Анатолий Гуницкий родился в Ленинграде в 1953 году. Он учился в одной школе с Борисом Гребенщиковым.

В 1972 году Гребенщиков и Гуницкий создали группу «Аквариум». Джордж Гуницкий был автором текстов большинства ранних песен группы (среди наиболее известных — «Пятнадцать голых баб», «Марш», «Иерофант», «К друзьям» и другие), песни на его стихи звучат и на более поздних альбомах.

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В 1975 году Гуницкий ушел из группы, занявшись театральной деятельностью и журналистикой. Он был членом совета и руководителем научного семинара Ленинградского рок-клуба, руководил «Театром абсурда».

В 2000-е годы сотрудничал с музыкальным проектом «Террариум», песни на его стихи пели, кроме Гребенщикова, Леонид Федоров, Юрий Шевчук, Александр Васильев и другие рок-музыканты.

В последние годы Гуницкий тяжело болел.

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Напомним, осенью прошлого года в Москве после тяжелой болезни умер певец и композитор Вячеслав Добрынин.

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