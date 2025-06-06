Ожидала миллиардера: Меган Маркл попала в скандал из-за комментариев о деньгах

Выступая в своем подкасте «Признания женщины-основательницы», герцогиня Сассекская пролила свет на то, сколько женщин испытывают чувство вины из-за богатства. Ее слова напомнили некоторым критикам утверждения о том, что она была удивлена, узнав, что ее муж принц Гарри не так богат, как она себе представляла, пишет geo.tv.

ВІДЕО ДНЯ

Королевский автор Том Куинн написал в своей книге, что Меган ожидала жизни миллиардерши после обмена брачными клятвами с Гарри. Однако герцогине пришлось адаптироваться, когда она узнала о настоящем состоянии Гарри, утверждает Куинн в своей книге «Да, леди: тайная жизнь королевских слуг».

«Казалось, Гарри мало времени уделил объяснениям того, насколько на самом деле странна и требовательна его семья, — написал он. — У Меган Маркл было типично американское представление о королевской семье еще до того, как она присоединилась к ней — для нее жизнь была связана с замками, блестящими балами, безграничным богатством и беззаботностью».

По словам некоторых членов королевского персонала, она ожидала миллиардера, а получила миллионера.

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» публиковали рассказ эксперта о впечатлениях Меган Маркл от первого королевского тура, когда она поняла, что вышла замуж не за того.

РЕКЛАМА

718

Читайте нас в Facebook