Меган Маркл начала сильно нервничать из-за своего подкаста: что произошло

Несмотря на успешный переход от серии «С любовью, Меган» к подкасту «Признание женщины-основательницы», жена принца Гарри Меган Маркл начала в последнее время сильно нервничать.



Об этом пишут зарубежные СМИ.

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После съемок трех эпизодов дело «застопорилось»: в гости к Мэг отказались прийти Бейонсе и Тейлор Свифт, и ни с кем другим связаться не удалось.

Тейлор Свифт не готова выйти в эфир вместе с Меганом

«Никто не берет трубку», — заявил один из источников, близких к съемочной группе, добавив: «Шоу не состоится».

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«Здесь нет Тейлор Свифт. Нет Бейонсе. Даже Хейли Бибер нет. И когда вы выступаете за расширение прав и возможностей женщин, это проблема», — объяснил инсайдер.

«Это красноречиво говорит о ее привлекательной силе. Она не привлекает знаменитостей» , — добавил другой.

В дебютном эпизоде нового подкаста Меган взяла интервью у основательницы сайта знакомств Bumble Уитни Вулф Херд.

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Запись подкаста. Фото instagram.com/meghan/

Во второй части она была с Рэшмой Сауджани, основательницей Girls Who Code, организации для женщин-программистов, а в последнем выпуске поговорила со своей подругой, парикмахером-колористом Кеди Ли, в компанию которой бывшая звезда «Форс-мажоров» также инвестировала.

Источник, близкий к созданию шоу, сообщил, что она и ее команда «позвонили по телефону всем знаменитостям», чтобы те присоединились к ней для «честных бесед с женщинами, которые строили карьеру с нуля, сталкивались с трудностями и продолжали двигаться вперед». Но эти призывы были проигнорированы.

Таким образом вместо известных людей или культурных деятелей Меган теперь, как ожидается, будет общаться с большим количеством друзей, инфлюэнсеров и предпринимателей, поскольку она пытается запустить свой собственный бренд As Ever. Но это совсем другой уровень бесед, тогда как публике нужны настоящие звезды, собирающие стадионы.

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Также ранее СМИ указывали на слишком сильное влечение супруги принца Гарри к личным проектам, что вредит имиджу королевской семьи.

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