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Некоторые услуги мобильного оператора lifecell станут дороже: за что придется платить больше с 11 июня
Мобильный оператор lifecell, услуги которого уже дорожали с начала года, сообщил об изменениях в тарифах на международные звонки и SMS.
Об этом сообщается на сайте оператора.
В частности, звонки в некоторые страны обойдутся в 30 грн/минута.
Lifecell также изменяет условия использования пакетов минут для звонков в страны первой, второй и третьей групп. Теперь срок действия каждого пакета будет составлять только 2 дня с момента начисления.
Оператор также повышает тариф на международные SMS: с 11 июня одно сообщение обойдется в 10 гривен вместо нынешних 5 грн.
Все остальные условия тарификации остаются без изменений.
Отметим, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150 — финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home.
В случае положительного заключения ЕК инициирует решение о взаимном признании внутреннего рынка в сфере роуминга. Это означает, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.
Напомним, оператор Vodafone начал блокировать номер за неуплату тарифа.84
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