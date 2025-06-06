Некоторые услуги мобильного оператора lifecell станут дороже: за что придется платить больше с 11 июня

Мобильный оператор lifecell, услуги которого уже дорожали с начала года, сообщил об изменениях в тарифах на международные звонки и SMS.

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Об этом сообщается на сайте оператора.

В частности, звонки в некоторые страны обойдутся в 30 грн/минута.

Lifecell также изменяет условия использования пакетов минут для звонков в страны первой, второй и третьей групп. Теперь срок действия каждого пакета будет составлять только 2 дня с момента начисления.

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Оператор также повышает тариф на международные SMS: с 11 июня одно сообщение обойдется в 10 гривен вместо нынешних 5 грн.

Все остальные условия тарификации остаются без изменений.

Отметим, что несколько дней назад президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150 — финальный шаг для присоединения Украины к зоне роуминга ЕС Roam like at home.



В случае положительного заключения ЕК инициирует решение о взаимном признании внутреннего рынка в сфере роуминга. Это означает, что украинцы смогут пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат.

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Напомним, оператор Vodafone начал блокировать номер за неуплату тарифа.

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