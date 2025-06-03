Сперва рост цен, затем блокировка за неуплату: Vodafone начал блокировать номер за неуплату тарифа — что нужно знать, чтобы остаться со связью

С декабря 2024 года оператор мобильной связи Vodafone поднял свои тарифы уже 5 раз, однако, хотя пока и не планирует увеличивать, внимательно относится к финансовой дисциплине клиентов. В частности, за неуплату тарифа клиентом по контракту телефонный счет может быть заблокирован.

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Об этом сообщает сайт Телеграф, отмечая случай временной блокировки телефонного номера уже на следующий день после завершения действия тарифа. Правда, как уточнили на сайте, это ограничение касается исключительно номеров контрактной формы, то есть оформляемых тарифов с помощью паспорта.

Механизм временной блокировки включается при превышении кредитного лимита, минимальный размер которого составляет 100 гривен. Однако стоимость большинства тарифов значительно выше этой суммы, и поэтому если оператор решит списать «взаймы» сумму на тариф, номер с кредитным лимитом в 100 гривен подвергнется риску блокировки. Избежать этого можно, увеличив кредитный тариф в приложении и на сайте, или своевременно оплачивая стоимость тарифа не позднее дня окончания его действия.

В случае если номер телефона уже заблокирован, необходимо произвести оплату тарифа, что составит определенную трудность, поскольку мобильный Интернет будет уже недоступен. То есть придется искать свободный Wi-Fi или пользоваться услугами банка, что очень неудобно.

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Также в Телеграфе отметили, что данная ситуация противоречит утверждению на сайте Vodafone, что «существенным преимуществом контрактных тарифов является возможность оставаться на связи даже если средства на счете закончились и оплатить услуги после их использования». На самом же деле на связи без оплаты тарифа будет только тот, кто увеличил кредитный лимит.

Интересно, что компания Vodafone, по данным 5-го ежегодного рейтинга работодателей Украины, проведенного журналом Forbes Ukraine, стала одним из лучших работодателей.

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