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Мурашки по коже: популярный певец удивил лирической работой
Украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук), который поразил фотографией, выпустил новую лирическую песню «Цілую малинові» и клип на нее. По словам артиста, композиция о любви без лишних прикрас, о моментах, которые хочется проживать снова и снова.
«Иногда не нужно ничего придумывать — просто есть она, есть моменты, и ты в этом живешь, без лишних слов, — представил новую работу певец. — Вот об этом и песня. Простая, как жизнь, но настоящая».
Режиссером клипа стала фотограф Валерия Чернослив. В черно-белом видео только артист и его муза. Поклонники YAKTAK отреагировали на его новую работу.
«Этот клип просто разрыв — так душевно, прямо в самое сердце, спасибо тебе за эти классные эмоции от этой песни», — написали под видео.
«Песня невероятная, аж мурашки по коже», — поделились впечатлением.
Ранее стало известно, что популярная группа отпразднует 20-летие громким выступлением.113
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