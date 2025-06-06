Мурашки по коже: популярный певец удивил лирической работой

Украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук), который поразил фотографией, выпустил новую лирическую песню «Цілую малинові» и клип на нее. По словам артиста, композиция о любви без лишних прикрас, о моментах, которые хочется проживать снова и снова.

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«Иногда не нужно ничего придумывать — просто есть она, есть моменты, и ты в этом живешь, без лишних слов, — представил новую работу певец. — Вот об этом и песня. Простая, как жизнь, но настоящая».

Режиссером клипа стала фотограф Валерия Чернослив. В черно-белом видео только артист и его муза. Поклонники YAKTAK отреагировали на его новую работу.

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«Этот клип просто разрыв — так душевно, прямо в самое сердце, спасибо тебе за эти классные эмоции от этой песни», — написали под видео.

«Песня невероятная, аж мурашки по коже», — поделились впечатлением.

Ранее стало известно, что популярная группа отпразднует 20-летие громким выступлением.

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