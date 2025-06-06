41.07 / 41.62 47.08 / 47.72
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Мурашки по коже: популярный певец удивил лирической работой

17:52 6 июня 2025
YAKTAK - Ярослав Карпук

Украинский певец YAKTAK (Ярослав Карпук), который поразил фотографией, выпустил новую лирическую песню «Цілую малинові» и клип на нее. По словам артиста, композиция о любви без лишних прикрас, о моментах, которые хочется проживать снова и снова.

«Иногда не нужно ничего придумывать — просто есть она, есть моменты, и ты в этом живешь, без лишних слов, — представил новую работу певец. — Вот об этом и песня. Простая, как жизнь, но настоящая».

Режиссером клипа стала фотограф Валерия Чернослив. В черно-белом видео только артист и его муза. Поклонники YAKTAK отреагировали на его новую работу.

РЕКЛАМА

«Этот клип просто разрыв — так душевно, прямо в самое сердце, спасибо тебе за эти классные эмоции от этой песни», — написали под видео.

«Песня невероятная, аж мурашки по коже», — поделились впечатлением.

Ранее стало известно, что популярная группа отпразднует 20-летие громким выступлением.

РЕКЛАМА

113

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

как избавиться от тли

Тля разрушает сад: простой способ избавиться от вредителей за копейки

отключения света

Киев, Одесса, Днепр и еще 6 областных центров могут остаться без света: в чем причина возможных отключений

Расклад карт Таро на 7 июня. Фото Pixabay

Близнецам — «Солнце», Тельцам — «Колесо Фортуны», а Весам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 7 июня

НЛО

Тревожные знаки: почему в мире все чаще вспоминают пророчества о Третьей мировой войне

Следующий материал
Новости партнеров