Не могу поверить: популярный артист поразил фотографией

Популярный певец Yaktak (Ярослав Карпук), который был вынужден перенести концерты в странах Европы, поразил фотографией. На своей странице в социальной сети музыкант, известный своими хитами «Небо», «Уночі», «Не мовчи», обратился сам к себе и поздравил с днем рождения. Он выложил фотографию из раннего детства, на которой сидит рядом с большим желтым игрушечным медведем.

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«Помню, когда был маленьким — думал, что 20 — это уже такой себе дядя, — написал Ярослав. - В то время я очень любил мечтать, в принципе, как и сейчас. Некоторые мечты, которые я загадывал на ДН в детстве, задувая свечи на торте, который всегда делала мама — стали реальностью, верю, что главная мечта для нас всех и многие другие еще впереди.

Спасибо вам, что вы у меня есть, всем близким и ВСУ".

Поклонники присоединились к поздравлениям, среди них оказалось и много звезд.

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«Поздравляю, классный, талантливый, трудолюбивый, добрый и искренний Ярик, — написала певица Кола. — Я не могу поверить, что тебе 20 только, почему-то я всегда думаю, что ты старше, но уже))) поздравляю тебя!!!»

«Ярослав, пусть сбываются желания», — присоединился Дзидзьо.

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«Сын, поздравляем тебя с днем рождения!!! Расти и пой!!!» — прокомментировала мама артиста Ирина Карпук.

«Спасибо вам за такого сына», — ответили ей поклонники.

Ранее в клипе популярного певца снялись украинские звезды.

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