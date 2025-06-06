Игра на выживание: украинские звезды отреагировали на ужасную атаку россии по Украине

В ночь с 5 на 6 июня 2025 года россия снова массированно атаковала мирные города Украины «шахедами» и ракетами. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, в том числе в Киеве. От удара полностью разрушена квартира харьковского блогера Анастасии Скай, где жили ее родители. К счастью, в ужасную ночь дома никого не было. Об этом Анастасия написала на своей странице в социальной сети, выложила видео и фото разрушенного жилья.

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«Так прошла сегодняшняя ночь — прямое попадание в квартиру родителей, — написала блогер. — Слава Богу, что в момент прилета в квартире не было родителей.

Когда видела подобные видео, страшно было представить, что чувствуют люди, которые видят, как горит их жилье. Не дай Бог кому-то это пережить".

Анастасии Скай сообщила, что оккупанты уничтожили квартиру ее родителей

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«Настя, главное живые родители, — поддержали девушку в сети. — Это счастье, что их не было дома».

«Дом — это не только о стенах, — написала Анастасия. — Да, главное, что все живы, но ощущение, будто играешь в игру на выживание».

Украинские звезды в своих социальных сетях отреагировали на очередную атаку, разместив фото, видео и информацию о последствиях. Многие выложили информацию на английском языке, чтобы донести ее иностранной аудитории.

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«Очень темная ночь для всей Украины, — написал Дмитрий Монатик. — Массированные обстрелы со стороны страны-террориста, очередная ночь в бомбоубежище…»

Дмитрий Монатик отреагировал на обстрел Украины

Телеведущая Леся Никитюк выложила видео из салона авто, где она провела ночь в подземном паркинге.

«Друзья, пожалуйста, все в укрытие!» — написала Леся под звуки взрывов.

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Леся Никитюк провела эту ночь в подземном паркинге

Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник в очередной раз призвал донатить на ВСУ.

«Сегодня было очень громко — сначала были дома, а потом понесли детей в укрытие… - написал Григорий. — Даже там было все слышно, хорошо, что дети сразу заснули и всего не слышали и не видели… Мир продолжит молчать, торговать, зарабатывать — они слабые, напуганные, пассивные и НИКАКИЕ. Поэтому вся надежда только на ВСУ и наших Героев — спасибо каждому и каждой..»

Григорий Решетник еще раз призвал донатить на ВСУ

Жена артиста Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова выложила фото из ванной комнаты, где под одеялами прятался их маленький сын Михаил.

«Разные ночи бывали, — написала Екатерина. — Но такой еще не было. Еще и сама с Мишей. Писала мужу… Спасибо Вооруженным Силам за такую крепкую защиту».

Маленький Миша, сын Виктора Павлика и Екатерины Репяховой, прячется в ванной комнате.

«В одну ночь у людей снова забрали жилье, жизнь… — написал на своей странице известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво и разместил видео разрушенной квартиры в Киеве.

Такое сообщение оставил Эктор Хименес-Браво Эктор Хименес-Браво



«ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве во время спасительной операции погибли трое сотрудников ГСЧС.

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