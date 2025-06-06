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Игра на выживание: украинские звезды отреагировали на ужасную атаку россии по Украине
В ночь с 5 на 6 июня 2025 года россия снова массированно атаковала мирные города Украины «шахедами» и ракетами. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, в том числе в Киеве. От удара полностью разрушена квартира харьковского блогера Анастасии Скай, где жили ее родители. К счастью, в ужасную ночь дома никого не было. Об этом Анастасия написала на своей странице в социальной сети, выложила видео и фото разрушенного жилья.
«Так прошла сегодняшняя ночь — прямое попадание в квартиру родителей, — написала блогер. — Слава Богу, что в момент прилета в квартире не было родителей.
Когда видела подобные видео, страшно было представить, что чувствуют люди, которые видят, как горит их жилье. Не дай Бог кому-то это пережить".
«Настя, главное живые родители, — поддержали девушку в сети. — Это счастье, что их не было дома».
«Дом — это не только о стенах, — написала Анастасия. — Да, главное, что все живы, но ощущение, будто играешь в игру на выживание».
Украинские звезды в своих социальных сетях отреагировали на очередную атаку, разместив фото, видео и информацию о последствиях. Многие выложили информацию на английском языке, чтобы донести ее иностранной аудитории.
«Очень темная ночь для всей Украины, — написал Дмитрий Монатик. — Массированные обстрелы со стороны страны-террориста, очередная ночь в бомбоубежище…»
Телеведущая Леся Никитюк выложила видео из салона авто, где она провела ночь в подземном паркинге.
«Друзья, пожалуйста, все в укрытие!» — написала Леся под звуки взрывов.
Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник в очередной раз призвал донатить на ВСУ.
«Сегодня было очень громко — сначала были дома, а потом понесли детей в укрытие… - написал Григорий. — Даже там было все слышно, хорошо, что дети сразу заснули и всего не слышали и не видели… Мир продолжит молчать, торговать, зарабатывать — они слабые, напуганные, пассивные и НИКАКИЕ. Поэтому вся надежда только на ВСУ и наших Героев — спасибо каждому и каждой..»
Жена артиста Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова выложила фото из ванной комнаты, где под одеялами прятался их маленький сын Михаил.
«Разные ночи бывали, — написала Екатерина. — Но такой еще не было. Еще и сама с Мишей. Писала мужу… Спасибо Вооруженным Силам за такую крепкую защиту».
«В одну ночь у людей снова забрали жилье, жизнь… — написал на своей странице известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво и разместил видео разрушенной квартиры в Киеве.
«ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве во время спасительной операции погибли трое сотрудников ГСЧС.
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